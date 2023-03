Qu’est-ce qu'un token ERC-1155 ?

Un token ERC-1155 est un type de token que l'on peut créer sur la blockchain Ethereum. Quels sont les cas d'usage de ces tokens et qu'apportent-ils aux tokens non fongibles (NFT) ?

C'est quoi un token ERC-1155 ?

Un token ERC-1155 est un type de token qu'il est possible de créer sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'une norme multi-tokens, ce qui signifie qu'un seul smart contract ERC-1155 peut détenir et gérer plusieurs types de tokens à la fois.

Cette interface de smart contract peut représenter et contrôler n'importe quel nombre de tokens fongibles et de tokens non fongibles (NFT). Ainsi, le token ERC-1155 peut avoir les mêmes fonctions qu'un token ERC-20 et ERC-721, et éventuellement les deux en même temps.

💡 L'ERC-1155 (Ethereum Request for Comments 1155) de la blockchain Ethereum est le standard de tokens utilisé pour la création de tokens semi-fongibles.

eToro : La plateforme qui simplifie le trading

Communément, la norme de tokens ERC-1155 est perçue comme une amélioration des normes ERC-20 et ERC-721, car elle corrige certaines « erreurs » de ces normes. En effet, les normes ERC-20 et ERC-721 ont une faiblesse : elles ne permettent pas à un smart contract de prendre en charge plusieurs types de tokens fongibles ou non fongibles.

Par conséquent, si un développeur utilise la norme ERC-20 ou ERC-721, il devra réécrire un nouveau smart contract chaque fois qu'il souhaitera déployer un nouveau token.

Pour expliquer l'intérêt de la norme ERC-1155, prenons l'exemple d'un développeur cherchant à créer un jeu vidéo utilisant les NFT. Il envisage alors de créer un token fongible qui représentera la monnaie du jeu. En parallèle, il prévoit de créer une multitude de tokens non fongibles qui seront associés à des armes, des sorts, des biens virtuels ou encore des costumes pour les personnages.

S'il décide d'utiliser les normes ERC-20 et ERC-721, il faudra qu'il conçoive de nouveaux smart contract pour chaque nouveau type d'actif qu'il crée. Cependant, avec la norme ERC-1155, il lui suffira d'écrire un seul smart contract, lequel sera capable de prendre en charge tous les types de tokens qu'il souhaite intégrer dans son jeu.

👉 Qu'est-ce qu'une Ethereum Improvement Proposal (EIP) ?

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.