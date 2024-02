Comment savoir dans quelle crypto investir ? Le point sur l'utilité des tokens

Lorsque l'on souhaite investir dans le monde des cryptomonnaies, l'analyse fondamentale des tokens est primordiale pour éviter les mauvaises surprises. Cette technique permet aux investisseurs de séparer le bon grain de l'ivraie en cherchant des actifs ayant une utilité pertinente au sein de leurs applications respectives. Découvrons ensemble plusieurs tokens ayant une utilité différente sur le Web3.

Qu'est-ce que l'utilité des tokens ?

Dans l'univers des cryptomonnaies, l'investisseur moyen néglige souvent l'un des points essentiels à connaitre pour réaliser des bénéfices : l'utilité du token au sein de son écosystème.

L'utilité du token peut être définie comme l'ensemble des actions qui nécessitent d'interagir avec la cryptomonnaie d'un projet. En d'autres termes, plus le token est indispensable au bon fonctionnement d'un protocole, plus sa valorisation a de chances d'être poussée vers le haut.

Par exemple, la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum, l'ETH, possède une forte utilité dans son écosystème. Sans ETH dans un portefeuille crypto, il est très difficile d'utiliser des applications de finance décentralisée (DeFi). Il y a donc une demande constante d'ETH chez les investisseurs.

Au contraire, un meme coin comme le DOGE n'a pas été conçu pour répondre à un besoin particulier. Sans valeur d'usage, son cours connait une forte volatilité avec des performances aléatoires sur le long terme.

Les tokens du Web3 et leurs limites

Au-delà de l'ETH et du DOGE, dont la popularité n'est plus à prouver, il existe plusieurs milliers de cryptomonnaies avec des cas d'usage différents. Parmi les catégories les plus célèbres, nous retrouvons les Profit Sharing Tokens, des cryptos dont le principal objectif est d'être redistribuées aux investisseurs et aux développeurs du protocole ou de l'outil concerné.

En parallèle, sur les applications DeFi comme Uniswap et Aave, des tokens de gouvernance ont été déployées pour donner vie à des organisations autonomes décentralisées (DAO). Ces derniers permettent aux détenteurs des tokens UNI et AAVE de voter pour les futures implémentations et améliorations de leur protocole respectif.

Cependant, d'un point de vue économique, il est prouvé que l'immense majorité des investisseurs n'achètent pas ces actifs pour prendre part à la DAO, mais seulement pour réaliser une plus-value financière. Quel est donc l'intérêt de ces tokens si leur application peut fonctionner sans eux ? En réalité, ils ... [70% restants]