LayerZero confirme la sortie prochaine de son token – Airdrop en vue ?

Comme pour de nombreux projets, des rumeurs entouraient le protocole d'interopérabilité LayerZero quant à un éventuel futur token, une question qui implique souvent l'hypothèse d'un airdrop. Et bien, LayerZero vient de confirmer l'arrivée prochaine de son token à travers un communiqué sur X :

LayerZero has always been built with the ability to have a native token within the protocol, as can be seen in the immutable code launched on day 1. We’ve heard the community discussion over the last few months and the lack of clear communication around this. We’ll state now in…

— LayerZero Labs (@LayerZero_Labs) December 7, 2023