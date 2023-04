LayerZero lève 120 millions de dollars et atteint 3 milliards de dollars de valorisation

LayerZero Labs, la société derrière LayerZero, vient de lever 120 millions de dollars dans un tour de financement de série B. De grands noms de l'écosystème ont participé, à l'instar de Circle Ventures, a16z ou encore Sequoia Capital. Cela porte la valorisation de LayerZero à 3 milliards de dollars.

LayerZero Labs, la société mère du protocole d'interopérabilité de smart contracte LayerZero a annoncé avoir réalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de 120 millions de dollars. Cela permet à la société de multiplier par 3 sa valorisation en l'espace d'un an, une performance remarquable en période de marché baissier.

Ce nouvel apport de capital vient s'ajouter au 135 millions de dollars récoltés en mars 2022 et porte la valorisation de LayerZero à 3 milliards de dollars. Pour rappel, le tour de financement de série A s'élevait à 6,3 millions de dollars et la seed à 2 millions de dollars.

Ce tour de financement de série B a vu la participation de grands noms de l'investissement tels que a16z et Sequoia Capital. De nouveaux investisseurs ont également contribué, à l'instar de BOND, Christie's, Samsung Next ou encore Circle Ventures. En voici la liste complète :

En deux mots, LayerZero est un protocole d'interopérabilité entre blockchains à l'approche totalement novatrice. Il propose une infrastructure robuste sur laquelle de nombreux types d'applications cross-chain peuvent s'y développer. Ainsi, il apporte une jonction solide entre diverses blockchains évoluant jusqu'alors séparément.

Développer les jeux vidéos avec LayerZero

À en croire les récentes déclarations de Bryan Pellegrino, cofondateur et PDG de LayerZero Labs, cette levée de fonds permettra d'étendre les équipes dans la région Asie-Pacifique. De plus, alors que l'essentiel des investissements de LayerZero était jusqu'ici porté sur le développement de la finance décentralisée (DeFi), l'accent sera désormais mis sur le domaine des jeux vidéo.

La majorité des jeux développés à l'intention du Web3 fonctionne sur des blockchains différentes. Néanmoins, les objets contenus dans le jeu (équipements, skins, etc.) sont majoritairement stockés sur Ethereum, a expliqué Pellegrino, qui précise que « c'est là que se trouve toute la liquidité ».

La volonté de LayerZero Labs est de construire cette infrastructure permettant aux studios de jeux vidéo de développer leur jeu sur la blockchain de leur choix et de stocker ailleurs tous les actifs numériques que les joueurs peuvent récolter, acheter ou vendre.

Un airdrop de LayerZero ?

LayerZero fait partie des protocoles les plus surveillés par les investisseurs en quête d'airdrop. Pour rappel, un airdrop correspond au fait qu'un protocole, une blockchain ou n'importe quel projet décide de lancer son propre token et de le distribuer gratuitement à ses utilisateurs dits « early ».

Pour l'équipe du projet, c'est une manière d'obtenir rapidement une capitalisation importante sur le token et de lui offrir une plus grosse exposition. Pour l'investisseur, cela permet de se constituer un portefeuille plus conséquent. En effet, certains airdrops ont atteint de gros montants (10 000 dollars avec ParaSwap, 15 000 dollars avec Uniswap, 20 000 dollars avec dYdX, 5 000 dollars avec Aptos, etc.).

Parmi les stratégies permettant de se rendre éligible à l'airdrop potentiel de LayerZero, on retrouve l'utilisation du protocole Stargate Finance. Il est conseillé, par exemple, de verrouiller des STG et de participer à la gouvernance du protocole régulièrement.

Néanmoins, Pellegrino a été interrogé sur la question et a apporté une réponse qui devrait contrarier certains investisseurs. Au sujet d'un éventuel airdrop, il a répondu « Pas maintenant », ajoutant que « Cette levée de fonds est strictement destinée à l'expansion de l'entreprise ».

