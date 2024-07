Le Tap to Earn Pixelverse lève 2 millions de dollars pour son jeu Telegram

Ces derniers temps, les Tap to Earn semblent être le dernier concept à la mode, avec des noms comme Notcoin ou Hamster Kombat revenant régulièrement dans l’actualité. De tels jeux sont déployés sur l’écosystème TON, permettant ainsi de jouer depuis l’application Telegram, et abordent généralement des mécaniques simples : cliquer pour gagner des cryptomonnaies.

Dans ce même thème, l’écosystème de jeux Pixelverse avait réalisé une première levée de fonds de 5,5 millions de dollars il y a tout juste un mois. Vendredi, l’entreprise a officialisé une levée de fonds supplémentaire de 2 millions de dollars, s’inscrivant dans la continuité de ce tour de table :

One month ago, Pixelverse announced our initial fundraising of $5.5 million.

Following Pixelverse's unparalleled growth, we are excited to welcome our new investors: @galaxyhq @CRIT_ventures @arcthecommunity @krugermacro @lukebelmar @mdudas

This extension round will… pic.twitter.com/Y2k8zGTgHd

— Pixelverse (@pixelverse_xyz) July 12, 2024