Connaissez-vous le principe de l'airdrop ? Cette stratégie est de plus en plus utilisée par les projets cryptos qui récompensent leurs premiers utilisateurs en offrant des tokens gratuitement. Voyons ensemble le top 5 des airdrops à surveiller en février 2023.

Les 5 airdrops les plus prometteurs

Avant de vous présenter les 5 projets ciblés dans cet article, il convient de poser le contexte. L'airdrop est une tendance qui s'est véritablement popularisée en début 2021 et qui a repris énormément d'ampleur ces derniers mois, à tel point que de plus en plus de projets y ont désormais recours.

Concrètement, lorsqu'un protocole de finance décentralisée (DeFi), une blockchain ou n'importe quel autre projet décide de lancer son propre token, il peut avoir recours à un airdrop : il offre gratuitement des tokens. L'idée est de récompenser les utilisateurs dits « early », c'est-à-dire ceux qui sont présents depuis un certain temps.

Pour l'équipe du projet, c'est une manière de mettre en lumière leur produit et d'augmenter rapidement la capitalisation du token. Pour l'investisseur, c'est une manière intéressante de se constituer un portefeuille plus conséquent.

En effet, certains peuvent avoir un gros impact sur le portefeuille (10 000 dollars avec Paraswap, 15 000 dollars avec Uniswap, 20 000 dollars avec dYdX, 5 000 dollars avec Aptos, etc.). Par ailleurs, le dernier en date partagé par nos experts de Cryptoast Research a permis à certain membres du groupe de recevoir une récompense intéressante :

La récompense obtenu par un membre de Cryptoast Research pour le deuxième airdrop d'Optimism (OP)

Voyons ensemble les 5 airdrops qui pourraient potentiellement avoir lieu dans les prochaines semaines :

Lens Protocol ;

Arrakis ;

Vela ;

Arbitrum ;

Blur.

Lens Protocol

Commençons avec l'un des projets les plus suivis ces derniers temps. Développé par l'équipe d'Aave et officiellement lancé en mai 2022, Lens Protocol représente l'une des prochaines révolutions permises par le Web3. Cette plateforme fournit aux développeurs les outils et le socle technologique nécessaires pour construire des applications de réseaux sociaux décentralisées.

De nombreuses rumeurs font écho d'un airdrop de tokens par l'équipe d'Aave, bien que celui-ci n'existe pas encore et n'a jamais été confirmé. Toutefois, pour tenter de s'y rendre éligible, la meilleure solution est d'obtenir ce que l'on appelle un « handle », c'est-à-dire un profil donnant accès à la version Beta.

Pour ce faire, il est possible d'en acquérir un sur le marché secondaire via Opensea, mais cela représente un coût : environ 100 dollars à l'heure actuelle. Sinon, la meilleure option est de rejoindre le Discord du projet et de suivre les nouveautés. Par exemple, il est actuellement possible d'obtenir le précieux sésame en réalisant des tâches précises sur Phaver.

Arrakis

Arrakis Finance est un protocole venant se positionner en sur-couche de l'exchange décentralisé Uniswap. Grâce à des stratégies algorithmiques, les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité dans les Vaults d'Arrakis et automatisent leur gestion.

À l'heure actuel, le protocole ne dispose pas de tokens mais les rumeurs vont bon train quant à un potentiel airdrop. Par ailleurs, l'équipe a déjà levé 4 millions de dollars pour le bon déroulement du projet, supporté notamment par Polygon Fund et Uniswap labs.

Pour tenter de vous rendre éligible, le meilleur conseil est d'utiliser naturellement les fonctionnalités du protocole. Par exemple, cela peut consister en l'action de déposer des fonds dans l'une des pools de liquidités disponibles, et le faire sur plusieurs blockchains.

Vela

Une fois n'est pas coutume, c'est au tour d'un airdrop ayant été confirmé par l'équipe du projet. Vela est un exchange décentralisé sur Arbitrum spécialisé dans le trading sur les contrats perpétuels. Pour faire simple, le fonctionnement est approximativement similaire à celui de GMX, qui a connu un succès exceptionnel.

Actuellement, Vela est en phase de Beta ouverte et l'équipe a confirmé que les contributeurs seront récompensés par un airdrop. De surcroît, elle a détaillé le critère d'éligibilité : plus les volumes réalisés sur le protocole sont importants, plus la quantité de tokens VELA distribués sera importante.

Autrement dit, il suffit de déposer des fonds sur Vela et de trader sur l'une des 6 paires disponibles. Notez toutefois que l'équipe du projet a précisé que les positions ouvertes et immédiatement fermées - dans un but de faire gonfler le volume - ne seront pas prises en compte.

Arbitrum

Arbitrum est l'une des blockchains les plus en vogue ces derniers temps. Développée par Offchain Labs, cette solution de seconde couche d'Ethereum repose sur la technologie des Optimistic Rollups, au même titre qu'Optimism.

En quelques mots, l'objectif est d'améliorer la vitesse d'exécution et la scalabilité, tout en maintenant la sécurité du réseau. Pour l'heure, Arbitrum ne dispose pas de tokens et cela fait donc plus d'un an que la communauté attend un airdrop potentiel.

Pour tenter de s'y rendre éligible, le plus important est d'interagir avec les protocoles : le bridge officiel, le DEX Camelot, le fameux GMX, etc. Bien que cela soit une supposition, il est également envisageable d'acheter un NFT « Arbitrum Odyssey Campaign » pour rejoindre la Guild d'Arbitrum et d'effectuer les quelques tâches permettant de rejoindre les Guilds des autres projets majeurs et obtenir le rôle sur Discord.

Blur

Blur est la marketplace de tokens non fongibles (NFT) dont tout le monde parle en ce moment. Dans le cadre d'un premier airdrop massif, elle a su attirer énormément de nouveaux utilisateurs et a même dépassé Opensea en terme de volumes d'échange.

Récemment, l'équipe de Blur a annoncé un nouvel airdrop : 300 millions de tokens BLUR (environ 300 millions de dollars) seront prochainement distribués aux utilisateurs. Le critère annoncé est la loyauté, puisque Blur requiert de ne lister, acheter ou vendre des NFTs que par le biais de sa plateforme pour obtenir une note de 100%.

De plus, le volume des NFTs mis en vente sera multiplié à la note pour calculer la valeur de l'airdrop. Notez qu'il sera difficile de tricher, puisque les NFTs mis en vente plusieurs fois en un temps rapproché ne seront pas comptabilisés, tout comme les NFTs sans valeur et listés à un prix trop important.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les étapes à suivre pour vous rendre éligibles à ces airdrops, et découvrir en avant première d'autres stratégies identifiées par nos experts, rejoignez Cryptoast Research. Vous pourrez également bénéficier des analyses techniques quotidiennes de Vincent Ganne et des analyses on-chain du Prof. Chaîne.

