Le nombre d'enregistrements pour l'Ethereum Name Service (ENS) n'a jamais été aussi haut

En parallèle de l'annonce d'une date pour The Merge, l'engouement pour les noms de domaine chez l'Ethereum Name Service (ENS) n'a jamais été aussi fort. Ainsi, sur ce seul mois, l'ENS a observé plus de 378 000 nouveaux enregistrements et a battu son record de ventes, totalisant 5 400 ETH, soit environ 8,8 millions de dollars.

L'Ethereum Name Service a le vent en poupe

Selon un tweet de l'Ethereum Name Service révélant les données mensuelles relatives au mois de juillet dernier, le nombre d'enregistrements pour les noms de domaines en « .eth » n'a jamais été aussi élevé.

July 2022 stats for ENS - 378K new .eth registrations (total 1.86m names)

- $6.8m in protocol revenue (all goes to the DAO)

- 5,400 ETH in revenue (highest ever month)

- 48K new eth accounts w/ at least 1 ENS name (total 508k)

- >99% of OpenSea domain vol pic.twitter.com/TdD16FOX2d — ens.eth (@ensdomains) August 1, 2022

Selon les données mises en avant ici, plus de 378 000 noms de domaines ont été enregistrés auprès de l'Ethereum Name Service sur le mois de juillet. De plus, l'ENS révèle qu'il a enregistré plus de 5 400 ETH de revenus (soit environ 8,8 millions de dollars) sur le même mois, ce qui en fait la période la plus lucrative depuis sa création.

Au total, l'Ethereum Name Service enregistre 1,87 million de noms de domaines « .eth » pour un peu moins de 510 000 inscrits uniques. Le total des enregistrements auprès de l'ENS atteint ainsi plus de 28 000 ETH, soit environ 47 millions de dollars.

Ce succès peut être alloué sans trop de risques à l'annonce du calendrier relatif à la tant attendue mise à jour du Merge qui fera passer la blockchain du consensus de preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoW), dont la mise en place sur le mainnet est prévue pour le 19 septembre 2022.

Un intérêt pour l'ENS croissant sur le long terme

Selon Khori Whittaker, le directeur exécutif de True Names Limited, l'engouement pour les domaines de l'ENS est également synonyme d'un succès croissant dû aux efforts des diverses communautés du Web 3.0. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet dans le cadre d'un échange avec nos confrères de Decrypt :

« Il existe un écosystème extrêmement actif et passionné de défenseurs de l'ENS, qui créent de manière indépendante et organique des sous-communautés et font connaître les possibilités offertes par les domaines ENS. »

Fait logique mais intéressant, selon Khori Whittaker, l'ENS connaît des pics d'enregistrement dans les périodes où les frais de transaction sur Ethereum sont au plus bas. Il constate également un succès nouveau auprès des différentes communautés autour du monde, notamment dans les pays arabophones et hispanophones.

En tout cas, le token ENS a pu observer une hausse à partir de la mi-juillet, période d'annonce du calendrier pour The Merge. Ainsi, sur les 30 derniers jours, le token a pu grimper de l'ordre de 86,2 %, l'amenant à son cours actuel de 16,47 dollars.

Cours de l'ENS sur 30 jours

Les cas d'utilisation des domaines ENS sont multiples, ils peuvent par exemple être échangés en tank que tokens non fongibles (NFTs) voire rediriger vers un wallet, une méthode bien plus simple que les habituelles adresses non mémorisables.

👉 Dans l'actualité Ethereum : Selon Vitalik Buterin, Ethereum (ETH) pourra atteindre 100 000 transactions par seconde

