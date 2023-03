Circle promet un taux de change au ratio d’un USDC pour un dollar dès demain

Hier soir, Circle a communiqué officiellement sur la suite des évènements qui attendaient son stablecoin USDC. Ainsi, dès lundi à l’ouverture des banques, l’entreprise couvrira les remboursements au ratio 1:1 avec le dollar :

Bien que l’USDC n’ait pas encore retrouvé son ancrage au dollar, cette annonce a soufflé un regain de confiance chez les investisseurs, stabilisant au minimum le prix du stablecoin, à défaut d’être revenu à son cours normal. Selon les sources de données, celui-ci navigue actuellement entre 0,94 et 0,96 dollar :

Cours de l’USDC sur CoinMarketCap

Par ailleurs, Circle est revenu sur le détail de ses réserves : 77 % de la capitalisation de l’USDC est soutenue par des Bons du Trésor américain avec une échéance de trois mois ou moins. Les 23 % restant sont des liquidités détenues chez diverses institutions bancaires, impliquant 5,4 milliards de dollars chez Bank of New York Mellon (BNY Mellon), ainsi que les fameux 3,3 milliards détenus par Silicon Valley Bank (SVB) :

The remaining 23% ($9.7bn) is in cash. Last week, we took action to reduce bank risk and deposited $5.4bn with BNY Mellon, one of the largest and most stable financial institutions in the world, known for the strength of their balance sheet and as a custodian.

$3.3bn of USDC’s… https://t.co/Bm1rZaTEPK

— Jeremy Allaire (@jerallaire) March 11, 2023