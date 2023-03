Quels acteurs de l’écosystème des cryptomonnaies sont touchés par la chute de Silicon Valley Bank ?

Devant la panique engendrée par la chute de Silicon Valley Bank (SVB), il est intéressant de se questionner sur les acteurs qui pourraient être touchés, afin d’estimer le risque de contagion à l’écosystème des cryptomonnaies. Bien évidemment, le centre de cette actualité reste l’USDC de Circle, avec 3,3 milliards de liquidités bloquées chez ce tiers de confiance, ce qui a entraîné le depeg du stablecoin.

Bien sûr, ce n’est pas le seul acteur impacté. Selon la journaliste Lauren Hirsch, il y aurait la plateforme en faillite BlockFi, qui détiendrait 227 millions de dollars chez SVB. Ces liquidités étant détenues dans un fonds commun de placement ne seraient donc pas assurées. Par ailleurs, cela pourrait entrer en conflit avec les obligations du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis :

Per new bankruptcy filing, BlockFi has $227m in Silicon Valley Bank. The bankruptcy trustee warned them on Mon that bc those funds are in a money market mutual fund, they’re not FDIC secured — which could be a prblm w/ keeping in compliance of bankruptcy law pic.twitter.com/hnpo8anrrS

De leur côté, nos confrères de Decrypt ont alerté sur le fonds d’investissement Pantera Capital, indiquant que selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le mois dernier, l’entreprise n’aurait que trois dépositaires pour ses avoirs, dont Silicon Valley Bank. Sans plus d’informations sur le sujet, il conviendra d’insister sur le conditionnel et de suivre les éventuelles annonces sur ce sujet, le fonds ayant investi dans nombre de projets de l’écosystème.

Pour ce qui est d’Avalanche Foundation, l’entité derrière le développement de l’écosystème Avalanche (AVAX) n’a revendiqué aucune exposition à Silvergate Bank, mais confirme avoir 1,6 million de dollars bloqués chez SVB :

In light of recent news, we would like to confirm that the Avalanche Foundation has no exposure to Silvergate and a little over $1.6mm of exposure to Silicon Valley Bank. Avalanche Foundation is saddened by the news about SI and SIVB, and hope that all depositors are made whole.

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) March 10, 2023