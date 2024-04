L'USDT pourrait être retiré des plateformes d'échange européennes avant juin 2024

Lors de la Paris Blockchain Week, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a discuté de divers sujets d'actualité dans le monde des cryptomonnaies avec le média The Big Whale.

Durant cet entretien, Paolo Ardoino s'est montré particulièrement pessimiste quant à l'avenir des entreprises du secteur au sein de l'Union européenne, critiquant fortement la loi MiCA, qui entrera en vigueur au mois de juin 2024.

Pour lui, MiCA est une régulation trop stricte qui tente de freiner l'adoption des stablecoins dollar en Europe, en prenant « le risque d'étouffer l'innovation » et en entravant les nouveaux services développés sur les infrastructures blockchain.

Paolo a indiqué que Tether pourrait choisir de ne pas se conformer aux réglementations de l'Union européenne en raison des contraintes trop sévères imposées par MiCA. Cette décision pourrait contraindre les exchanges européens à retirer l'USDT de leurs plateformes.

En effet, la législation exige que 60 % des réserves des émetteurs de stablecoins soient conservées sous forme liquide dans un compte bancaire.

Il souligne que cette exigence réduit considérablement la flexibilité de remboursement pour ses clients et génère un risque supplémentaire : celui de la faillite des banques.

Si une banque détenant une part significative des réserves faisait faillite, Tether risquerait de perdre une part de ses fonds, tandis qu'allouer la majorité de ses réserves en obligations est jugée plus sûr et réduit le risque de perte de fonds.

De plus, MiCA impose une répartition des réserves entre 6 à 12 banques, selon le montant total des fonds. Paolo Ardoino indique qu'il est déjà difficile de trouver une banque en Europe qui accepte les entreprises du secteur des cryptomonnaies, trouver entre 6 et 12 banques qui le permettent semble donc pratiquement impossible.

Suite à la publication de l'entretien, le PDG a tenu à corriger ses affirmations dans un post sur le réseau social X.

Just to correct the statement: we're still discussing with the regulator about our concerns that I expressed in our interview, that would pose severe risks to stablecoins regulated in EU.

Uninsured cash deposits are not a good idea.

We should learn from what happened with…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) April 11, 2024