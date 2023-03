Depeg de l’USDC : quelles sont les conséquences sur la finance décentralisée (DeFi) ?

L’actuelle chute de l’USDC à 0,9 dollar a entraîné diverses conséquences dans la finance décentralisée (DeFi). Entre le déséquilibrage des pools de liquidités de Curve (CRV) et le depeg du stablecoin DAI, nous avons tenté d’établir une liste non exhaustive.

La crise de l’USDC entraîne des conséquences sur la DeFi

Tandis que l’écosystème des cryptomonnaies tente de prendre la mesure de la perte de l’ancrage au dollar de l’USDC depuis hier soir, les répercussions de cet évènement se font ressentir sur la finance décentralisée (DeFi). La première de celle-ci est qu’un autre stablecoin subit la baisse : le DAI de MakerDAO.

En effet, ce stablecoin décentralisé fonctionne sur un système de dette : les investisseurs déposent des cryptomonnaies dont la valeur leur donne le droit de créer du DAI. Mais étant donné qu’une partie de cette collatéralisation est assurée par de l’USDC, la panique se répercute mécaniquement sur ce stablecoin.

C’est pourquoi le cours du DAI suit en ce moment celui de l’USDC, à savoir autour 0,9 dollar environ.

À propos de dette, un phénomène intéressant s’observe sur le protocole de prêts et d’emprunts Aave. En effet, les investisseurs se détournant de l’USDC et du DAI au profit de l’USDT, cela a totalement perturbé les taux d’intérêt. Ainsi, les taux d’intérêt sur l’USDT et le LUSD pouvaient dépasser les trois chiffres durant l’écriture de ces lignes :

Figure 1 – Taux d’intérêt de l’USDT et du LUSD d’Aave sur la blockchain Ethereum (ETH)

Les taux de la blockchain Ethereum ci-dessus sont très volatiles, plus encore pour le LUSD de par ses très faibles liquidités. Concernant le réseau Polygon, les taux de l’USDT étaient de 35 % pour les dépôts et de 48 % pour les emprunts. Cela s’explique par un assèchement des réserves de l’USDT et du LUSD causé par la forte demande du marché.

L’impact sur les pools de liquidités de Curve (CRV)

Curve est le premier exchange décentralisé de la DeFi et l’une des pools de liquidités phare du protocole est la 3pool. Comme son nom l’indique, elle est constituée de trois stablecoins différents : l’USDT, L’USDC et le DAI.

Cette pool permet des échanges faciles entre ces actifs, mais la panique actuelle a eu pour effet de vider les réserves d’USDT et de les remplir presque exclusivement d’USDC :

Figure 2 - 3pool de CRV sur Ethereum

Un phénomène similaire s’observe sur la pool contenant du sUSD et les trois stablecoins précédemment cités, avec un USDC représentant près de 65 % des 65 millions de dollars de liquidités.

Ce déséquilibre peut alors entraîner un fort slippage en cas d’échange. Cela signifie que le manque de liquidité fait que l’on ne reçoit pas le taux de change que l’on devrait normalement recevoir. C’est ce qui est malheureusement arrivé cette nuit à un investisseur qui a échangé plus de 2 millions d’USDC pour 0,05 USDT, en utilisant l’agrégateur de liquidité de KyberSwap :

Figure 3 – Slippage sur un échange d’USDC vers de l’USDT

Par ailleurs, la panique actuelle a entraîné une hausse de la sollicitation des différentes blockchains où opère le stablecoin en crise. Sur Ethereum par exemple, le prix du gas est passé à une moyenne journalière de 79 Gwei d’après les données d’Ultra sound money. Cela ne reste qu’une moyenne, car actuellement, cette valeur peine à retomber sous les 100 Gwei.

D’autre part, plus de 8 600 ETH ont été brûlés ces dernières 24 heures, ce qui représente près de 6 ETH par minute et une réduction de l’inflation à hauteur de 12 millions de dollars environ. En comparaison, un peu moins de 3 800 ETH ont été brûlés sur la journée de jeudi.

Du fait de la volatilité actuelle de l’écosystème, toutes ces données changent régulièrement, mais cela montre que les difficultés d’un seul acteur peuvent avoir des conséquences sur de nombreux volets.

Sources : Aave, Curve, Etherscan, Ultra sound money

