Hong Kong va délivrer des licences aux émetteurs de stablecoins dès le mois prochain

Alors que Hong Kong adopte de plus en plus la blockchain au fil des années, la région administrative spéciale chinoise s'apprête à délivrer les premières licences pour les émetteurs de stablecoins. Nous faisons le point.

Les stablecoins vont prendre un tournant majeur à Hong Kong

À l’occasion d’un discours sur le budget 2026-2027 à Hong Kong, le Secrétaire financier Paul Chan a abordé divers pans des technologies blockchain.

En particulier, l’intéressé s’est arrêté sur le cas des stablecoins, pour lesquels des émetteurs verront leur licence validée dès le mois prochain :

Hong Kong a mis en place le régime de licences pour les émetteurs de stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires. La première série de licences sera délivrée le mois prochain. Le gouvernement et les autorités de réglementation financière continueront d'accompagner les émetteurs agréés à Hong Kong afin qu'ils puissent explorer différentes applications de manière conforme à la réglementation et en maîtrisant les risques.

💡 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies en 2026 ?

Depuis quelques années, la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong s’est peu à peu ouverte aux cryptomonnaies, là où la Chine reste encore particulièrement fermée. Le 15 avril 2024, la juridiction s’est ainsi démarquée en approuvant les ETF Bitcoin et Ethereum spot du même coup. Au passage, notons toutefois que la portée de ces derniers reste marginale, compte tenu du fait qu’en considérant également les ETF Solana spot, ils représentent à peine plus de 310 millions de dollars.

Alors que les stablecoins adossés au dollar dominent de très loin le marché, il s'agira donc de voir si les licences à venir parviennent à peser dans la balance.

Quoi qu’il en soit, Paul Chan promet plus de mesures pour développer les actifs numériques à Hong Kong :

Sous réserve d'une protection suffisante des investisseurs, la SFC (Securities and Futures Commission, ndlr) renforcera la liquidité du marché des actifs numériques de Hong Kong et facilitera l'offre de davantage de produits et services aux investisseurs professionnels. La SFC mettra également en place un accélérateur pour stimuler l'innovation sur le marché. Afin de soutenir l'application de la technologie de tokenisation dans le cadre des émissions et transactions obligataires, le gouvernement publiera des lignes directrices précisant que les registres des détenteurs d'obligations peuvent être tenus sous la forme d'un registre distribué.

👉 Dans l'actualité également — Une cryptomonnaie pour relancer l'économie à Gaza ? Le Board of Peace initié par Donald Trump y réfléchit

En outre, l’intéressé a par ailleurs indiqué que la transparence du cadre fiscal devrait être renforcée, tandis qu’il est également revenu sur un projet pilote de dépôt tokenisé lancé en novembre dernier par la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) et qui devrait continuer à se développer pour renforcer l’interopérabilité et permettre des règlements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : Discours

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.