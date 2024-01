ETF Bitcoin spot : la Securities and Exchange Commission (SEC) donne son feu vert pour une série de demandes

🔴 Cet article est mis à jour en temps réel en fonction des dernières informations disponibles.

C'est fait ! Après des mois d'attente, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis vient de donner son feu vert pour une série d'ETF Bitcoin spot. Le monde financier attendait avec impatience que la SEC autorise un ETF Bitcoin spot, une décision qui a le potentiel de transformer radicalement l'investissement dans les actifs numériques.

Le document officiel de la SEC est visible en ligne. Le site de la SEC indiquant une erreur 404, vous pouvez retrouver le document depuis la Wayback Machine. Notons par ailleurs que Gary Gensler, le président de la SEC, a publié un communiqué officialisant la nouvelle, bien que l'on ressente une certaine amertume dans ses lignes, en particulier dans le dernier paragraphe :

L'information a été confirmée par Bloomberg :

D'autre part, un représentant de Grayscale a également affirmé qu'ils avaient reçu l'aval de la SEC pour lister leur produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), sur le New York Stock Exchange (NYSE) :

“I am happy to confirm that the Grayscale team has received necessary regulatory approvals to uplist GBTC to NYSE Arca, and we will share a press release with additional information shortly” ~ Grayscale spokesperson

— Frank Chaparro (@fintechfrank) January 10, 2024