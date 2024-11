La blockchain Solana, leader incontesté de ce début de bullrun ?

Après un bear market difficile, le cryptomonnaie de Solana évolue dorénavant proche de son ancien ATH. Avec ses propriétés intrinsèques, la blockchain Solana est devenue l'environnement par excellence pour le trading et la spéculation autour des memecoins. Le finance décentralisée (DeFi) est également en plein essor et atteint de nouveaux records dans cet écosystème en ébullition. Solana est-elle la grande gagnante de ce bull run ?

L'inarrêtable ascension de Solana

Après avoir brillé lors du dernier cycle haussier, la cryptomonnaie de la blockchain Solana, le SOL, a très sérieusement trébuché lors du bear market de 2022. Son futur était effectivement plus qu'incertain suite au crash de la désormais tristement célèbre plateforme d'exchange de cryptomonnaies FTX.

Cependant, les investisseurs qui n'ont pas cessé de croire au potentiel de cette blockchain sont très largement récompensés aujourd'hui. Tel un phénix renaissant de ses cendres, le SOL s'est à nouveau hissé parmi les cryptos les plus capitalisées, occupant à l'écriture de ces lignes la 4e place du classement.

À « seulement » 13 milliards de dollars de capitalisation boursière de l'USDT, le stablecoin de Tether, il est tout à fait envisageable que le Solana s'arroge une place sur le podium des cryptos les plus capitalisées dans les jours/semaines à venir.

Le SOL s'échange actuellement autour des 240 dollars, un prix s'approchant de son plus haut jamais enregistré (ATH) lors du dernier cycle haussier.

Au cours des 3 derniers mois, la blockchain Solana a réussi à capter 1,2 milliard de dollars de flux nets, ce qui démontre un fort intérêt des investisseurs pour cet écosystème.

Flux nets de différentes blockchains au cours des 3 derniers mois

Avec près d'un milliard de dollars de flux nets sur Base, le layer 2 de Coinbase, au cours de cette même période, Solana bénéficie d'une avance confortable de plus de 220 millions de dollars.

La réussite de Solana et sa symbiose avec les memecoins

Bien qu'il soit désormais acquis que nous soyons dans un cycle haussier, ce qui est généralement propice à l'appréciation du prix de nombreuses cryptomonnaies, il convient de reconnaître que la crypto SOL sort du lot.

En effet, la blockchain Solana bénéficie de certains avantages qui font pencher la balance de son côté. Dotée d'une architecture plus centralisée et plus scalable que celle d'Ethereum, la blockchain Solana peut se targuer d'offrir de faibles coûts pour effectuer des transactions.

Solana offre par ailleurs une expérience utilisateur fluide, idéale pour les nouveaux arrivants et les portefeuilles modestes dans l'univers des cryptomonnaies. Ces caractéristiques, saupoudrées d'une communauté forte et engagée, ont fait de Solana un environnement de prédilection pour l'explosion de la spéculation autour des memecoins.

Bien que l'activité sur la blockchain Solana ne se résume pas simplement au trading de memecoins, l'avènement du launcher Pump.fun, un launchpad de memecoins, a vraisemblablement été un catalyseur d'attention et de rétention des investisseurs pour ce cycle.

Lancé il y a à peine quelques mois de cela, le protocole a déjà engrangé près de 213 millions de dollars de frais et lancé plus de 3 millions de tokens différents. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, plus de 33 000 memecoins ont été lancés sur Pump.fun à un rythme effréné.

Graphique représentant le nombre de tokens lancés chaque jour sur Pump.fun

Il faut cependant garder à l'esprit que la plupart des tokens lancés sur Pump.fun n'atteignent jamais une capitalisation boursière suffisante pour accéder à la prochaine étape du processus : l'exchange décentralisé (DEX) Raydium.

Une DeFi établissant de nouveaux records

Nous vous en parlions il y a déjà 1 mois de cela, Solana gagne du terrain face à la blockchain Ethereum, notamment au niveau de sa finance décentralisée (DeFi). Raydium, principal DEX de l'écosystème Solana, en a particulièrement bénéficié en devenant l'endroit incontournable pour trader des memecoins.

Le token sous-jacent au protocole, le RAY, est le seul token qui ne soit pas un memecoin à s'être hissé parmi les 5 top performers du mois d'octobre. Sur les 30 derniers jours, le prix du token de Raydium a continué son ascension de 167 %.

Au cours des dernières 24 heures, près de 6 milliards de dollars se sont échangés sur les DEX de l'écosystème Solana :

Volumes d'échanges sur les DEX de différentes blockchains

Raydium a atteint des volumes dépassant ceux d'Uniswap, habituellement le roi des DEX, sur les dernières 24 heures et les 7 derniers jours. En surpassant Uniswap de plus de 6 milliards de dollars de volumes sur les 7 derniers jours, Raydium démontre un fort intérêt des investisseurs sur Solana.

Les 5 DEX les plus importants en termes de volumes

Orca, qui est également un DEX sur Solana, a lui aussi bénéficié d'une forte croissance en termes de volumes sur les 7 derniers jours, portée à 136 %.

Les volumes sur les DEX de Solana ont atteint 40 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, un record à ce jour :

Évolution du volume des DEX sur la blockchain Solana

Pour résumer, si nous devions comparer l'effervescence autour des memecoins à une ruée vers l'or, les protocoles DeFi sur Solana seraient les pelles, et l'adage « dans une ruée vers l'or, vendez des pelles » prendrait ici tout son sens.

Bien que l'activité sur les DEX de Solana ne se résume pas au trading de memecoins, il est indéniable que ces derniers ont donné une traction formidable à tout l'écosystème de Solana.

Il sera intéressant d'observer si les DEX de Solana arriveront à transformer l'essai en créant une rétention des utilisateurs importante, ou si au contraire ces volumes ne sont que passager et uniquement liés à la thèse d'un supercycle des memecoins.

Sources : DeFiLlama, Artemis Terminal

