Justin Sun serait-il en train de renflouer les caisses d'Huobi suite aux dernières rumeurs ?

Alors qu'Huobi navigue en eaux troubles depuis que des rumeurs d'insolvabilité planent au-dessus de sa tête, il se pourrait que Justin Sun soit en train de renflouer les caisses de l'exchange, déjà principalement composées de TRX, de HT (le token d'Huobi), de BTCT (Bitcoin de Tron), de HBTC (Bitcoin d'Huobi) et d'USDD, le stablecoin de Tron, si nous excluons le Bitcoin.

Principales cryptomonnaies de la réserve d'Huobi

Effectivement, comme l'a révélé PeckShieldAlert, une adresse labellisée comme appartenant à Justin Sun aurait transféré 200 millions d'USDT depuis JustLend, un protocole de finance décentralisée (DeFi) de Tron, vers Huobi. En parallèle, il aurait également transféré 5 000 Ethers (ETH), soit 9,14 millions de dollars à ce moment-là, depuis l'une de ses adresses Ethereum vers Huobi.

#PeckShieldAlert #JustinSun labeled address on #Tron withdrew 200M $USDT from #JustLend and transferred it to #Huobi #JustinSun labeled address on #Ethereum transferred 5,000 $ETH (~$9.14M) to #Huobi pic.twitter.com/UusSEaooJA

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) August 8, 2023