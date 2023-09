HTX : l'étrange rebranding de Huobi fait naître des interrogations

C’est un « rebranding » qu’on n’avait pas vu venir. La plateforme Huobi, qui est de plus en plus intimement liée à l’écosystème TRON (TRX) se renomme HTX. Un nom qui évoque bien sûr FTX, et qui interroge la communauté crypto.