Après Solana et Base, Tron (TRX) deviendrait-il le nouvel eldorado des memecoins ?

L’écosystème Tron se distingue souvent par les emprunts qu’il fait à d’autres acteurs de l’écosystème. Après le succès de Pump.fun, la blockchain de Justin Sun a ainsi lancé son propre launcher de tokens : SunPump. Dévoilé il y a une semaine seulement, il semble déjà susciter l’enthousiasme d’une partie de la communauté.

SunPump a ainsi facilité le lancement de plusieurs milliers de memecoins chaque jour, selon des données partagées sur Dune Analytics. Il s’agit par ailleurs d’une manne pour Tron : les memecoins ont permis de générer plus de 4,3 millions de dollars de frais de transaction en TRX, la cryptomonnaie native de la blockchain.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’une crypto meme coin et faut-il en acheter ?

Le nombre de tokens lancés a atteint un pic hier, et ce sont désormais 12 528 memecoins qui ont été créés :

La progression des lancements de memecoins sur SunPump

Justin Sun a fait une forte promotion de SunPump sur son compte X. Il affirme que les memecoins présents sur Tron pourraient atteindre des milliards de dollars :

On other blockchains, a few hundred million in stablecoins can pop out billion-dollar meme coins. Tron’s got $60 billion+, so we could see dozens of billion-dollar meme coins. Sounds wild, but numbers don’t lie. Don’t fight the data. @sunpumpmeme

— H.E. Justin Sun 孙宇晨(hiring) (@justinsuntron) August 20, 2024