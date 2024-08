Sans crier gare, les cryptomonnaies ont nettement chuté cette nuit, avec des cours ayant baissé de 15 à parfois plus de 40 %. Le Bitcoin et l'Ether ont été touchés et ont entraîné dans leur chute divers actifs, dont les memecoins, sans doute les plus grands perdants de cette baisse. Voyons ensemble pourquoi les memecoins souffrent autant de la chute du marché des cryptomonnaies.

À l’instar d'Ethereum, les memecoins n'ont pas été épargnés par la chute des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies traverse une période tumultueuse, et les altcoins en sont les premiers touchés. Au cours de la nuit, les cryptomonnaies ont connu une chute impressionnante, notamment marquée par celle de l'Ether, qui a vu son cours chuter de plus de 20 %.

Les memecoins n'ont pas été épargnés par le phénomène, et ont même montré les plus gros signes d'essoufflement. L'un des exemples les plus significatifs concerne le Dogwifhat (WIF).

Alors que le memecoin associé à un Shiba Inu portant un bonnet rose en tricot avait performé tout au long du mois de juillet, affichant une progression de plus de 21 %, son mois d’août débute différemment. Le cours du WIF a dégringolé de 53 % depuis le début du mois d'août, et de plus de 29 % sur les dernières 24 heures. Il s'agit d'une des baisses les plus importantes parmi les 100 memecoins les mieux valorisés.

Outre le WIF, le dogecoin (DOGE), le PEPE, le Shiba Inu (SHIBA), ou encore le FLOKI ont vu leur prix baisser de manière drastique, d'environ 20 à 25 %, suivant la cadence du marché et des actions en bourse qui n’ont pas non plus été épargnées.

Le cours des memecoins avec les capitalisations boursières les plus importantes

Très volatils, les memecoins vont avoir du mal à se relever

Les memecoins constituent l'un des types de cryptomonnaies les plus risqués qui existent sur le marché. Ils sont soumis à une spéculation plus forte car ils ne portent que rarement une innovation technique ou une véritable nouveauté.

Ces actifs sont très volatils, d'autant plus si leur valorisation est faible. Leur succès est souvent conditionné à la popularité du meme qu'ils représentent. Ainsi, la chute spectaculaire du marché des cryptomonnaies, la plus importante depuis près d'un an, a eu un impact particulièrement prononcé sur le cours des memecoins. Même les actifs qui s'appuient sur une communauté solide, comme le DOGE et le WIF, n'ont pas été épargnés.

Le cours de certains memecoins était déjà en chute libre avant même que le phénomène ne se généralise. C'est le cas du SHIB qui reste dans une situation délicate, n'ayant absolument pas été aidé par la baisse globalisée des prix des cryptomonnaies.

Source : CoinGecko

