Le DOGE, survivant des memecoins ? Analyse du DOGE du 27 janvier 2025

Le Dogecoin s’affichant fièrement sur un site officiel .gov. Impensable il y a encore un an. Ce cycle crypto ne cesse de nous surprendre, et il est difficile de prédire ce qui nous attend à l’avenir. Cependant, une chose semble promise : le Dogecoin jouera un rôle central dans les prochaines frasques d’Elon Musk.

Elon Musk, le facteur X pour le Dogecoin

Nous sommes le mardi 27 janvier 2025 et le cours du Dogecoin (DOGE) évolue autour de 0,33 dollar.

La dernière analyse que nous avons réalisée au sujet du DOGE remonte au 17 janvier 2025, lorsque son prix évoluait autour de 0,415 dollar. Depuis, l'action des prix s'est replié, continuant à développer le range engagé fin 2024.

Paires avec Dogecoin 24 heures 7 jours 1 mois Doge / USDT +5,90 % -3,40 % +2,20 % Doge / Bitcoin +2,20 % -3,40 % -5,80 %

👉 Comment acheter facilement du Dogecoin (DOGE) en 2024 ?

Le narratif des memecoins demeure sans conteste l’un des plus dynamiques de l’écosystème crypto. Après une période où le marché semblait convaincu par un cycle prolongé dominé par des tokens dénués de fondamentaux solides, les investisseurs sont pris à contre-pied. Désormais, un nouveau narratif émerge, mettant en avant des agents IA, reléguant la plupart des anciens leaders à thème animalier (et d'autres encore) au bayou.

Ce dernier narratif pourrait déjà être dépassé par l’émergence de memecoins à l’effigie de personnages politiques ou d’influenceurs. La source même d’inspiration de cette potentielle tendance n’est autre que le nouveau président des États-Unis, qui s’est révélé particulièrement efficace dans cet exercice.

Dans cette jungle difficilement domesticable, le DOGE reste une valeur sûre, affichant une grande résilience technique et disposant d’un atout unique : Elon Musk. Les frasques et coups d’éclat du milliardaire, dont le site officiel de D.O.G.E, qui arborait fièrement il y a quelques jours l’image du memecoin éponyme, servent de catalyseurs potentiels pour le Dogecoin.

Désormais très proche du pouvoir, Elon Musk pourrait à nouveau jouer un rôle clé dans l’ascension du DOGE, faisant de ce token l’un des grands gagnants possibles de ce cycle haussier.

GMGN : la plateforme pour acheter des meme coins facilement

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Du côté des marchés dérivés, le Dogecoin continue d’attirer l’attention des spéculateurs, se classant respectivement à la 6ᵉ place en termes de volumes sur les dernières 24 heures et à la 5ᵉ place pour le montant des intérêts ouverts. L’actif conserve ainsi son leadership parmi les memecoins en matière de spéculation. Cependant, le TRUMP suscite également un intérêt croissant, enregistrant des volumes supérieurs à ceux du Dogecoin au cours des dernières 24 heures.

Les open interest (OI) ont diminué de 7 % ces dernières heures, accompagnant une baisse des prix et une réduction des frais de financement. De nombreux acteurs du marché ont spéculé sur une baisse de l’actif, laissant derrière eux, au cours des 48 dernières heures, d’importantes liquidités que le marché semble désormais chercher à récupérer.

Le DOGE occupe désormais la 8ᵉ place du classement par capitalisation de l’écosystème crypto (-1 place), avec une valeur de 49,39 milliards de dollars (-10 milliards). Cette position lui confère toujours le titre de leader du secteur des memecoins.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Retour dans le bas du range, cassure ou rebond ?



Le comportement du Dogecoin (DOGE) est relativement similaire à celui du Bitcoin, évoluant également dans un range qu’il a développé depuis la fin de l’impulsion post-électorale. Cette phase de consolidation permet à l’actif de digérer la hausse particulièrement violente provoquée par l’impact des résultats de l’accession au pouvoir de D. Trump.

Le DOGE a ainsi atteint un plus haut proche des 0,5 dollar, une zone qu’il n’avait pas revisitée depuis 2021. Depuis ce sommet atteint en 2024, l’actif a enregistré un retracement d’environ 33 %, ce qui reste modéré en comparaison avec d’autres memecoins, dont les écarts de prix entre les sommets de fin 2024 et les valeurs actuelles sont bien plus marqués.

Memecoin / Drawdown Cours actuel depuis

les ATH du

Q4 2024 DOGE -31 % BOME -72 % BONK -57 % FLOKI -55 % PEPE -54 % SHIB -43 % WIF -76 % PNUT -89 %

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le range du DOGE peut être défini entre la zone des 0,47 dollar (borne haute) et celle des 0,3 dollar (borne basse). La polarité de l’actif est fixée autour des 0,39 dollar, un niveau que le DOGE ne parvient pas, pour l’instant, à franchir durablement, favorisant ainsi un développement dans la partie basse.

Chaque grande zone de ce range peut être divisée en 2 parties, ce qui permet d'identifier une résistance intermédiaire à 0,346 dollar. Pour déclencher une nouvelle jambe haussière et canaliser l’attention des acheteurs, le DOGE devra franchir ce niveau, ce qui pourrait le conduire vers son equilibrium au centre du range.

Actuellement, au vu de la proximité de la borne basse du range et de la réaction observée hier à son contact, il est probable que l’actif amorce un retracement haussier en direction des 0,39 dollar avant d'envisager rejoindre à nouveau les 0,47 dollar. Si toutefois la force venait à lui manquer, la moyenne mobile à 20 semaines, qui se rapproche désormais de la borne basse, pourrait agir comme un levier technique, en exerçant une pression haussière dans les semaines à venir.

En revanche, si le point bas du 27 janvier venait à être franchi, le DOGE pourrait retravailler la zone de liquidité située sous le range. Dans ce cas, la moyenne mobile à 20 semaines deviendrait le dernier support critique pour éviter une cassure plus profonde, à condition qu’elle ne soit pas franchie en clôture.

Graphique du cours du Dogecoin en journalier

En résumé, le Dogecoin évolue en phase de latéralisation depuis plusieurs semaines. Cependant, il fait preuve d’une grande résilience, surtout lorsqu’on le compare au comportement d’autres tokens partageant le même narratif. Actuellement revenu près de la borne basse de son range, les probabilités semblent favoriser un rebond en direction de la borne opposée.

Alors, pensez-vous que le DOGE puisse déjà repartir vers la borne haute de son range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.

Tradez des cryptos sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital