2 milliards de dollars : Justin Sun propose de racheter les Bitcoins du gouvernement allemand

Depuis la mi-juin, le gouvernement allemand a déplacé près de 315 millions de dollars en Bitcoin sur diverses plateformes d’échanges de cryptomonnaies.

Toujours dans cette dynamique, un transfert de 1 300 BTC, soit 75 millions de dollars vient d’être initié vers les exchanges Coinbase, Kraken et Bitstamp.

UPDATE: German Government selling up to $175M BTC

In the past 2 hours the German Government has moved 1300 BTC ($76M) to exchange deposits at Kraken, Bitstamp and Coinbase.

They have also moved 1700 BTC ($99M) to address 139Po. These funds are likely moving to a deposit for an… pic.twitter.com/ZMTxoipo5d

— Arkham (@ArkhamIntel) July 4, 2024