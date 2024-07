Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) connaissent leur plus grosse semaine de baisse depuis FTX

Tandis que les prix des cryptomonnaies baissent depuis plusieurs semaines, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) n’ont plus rencontré une telle performance hebdomadaire depuis la faillite de FTX. Cette chute sera-t-elle confirmée d’ici dimanche soir ?

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) reculent fortement

Cela n’a échappé à personne suivant de près l’écosystème, les cryptomonnaies rencontrent une tendance baissière depuis quelques semaines. Bien qu’il faille encore attendre jusqu’à dimanche soir pour valider la semaine en cours, l’action des prix n’a rien d’anodin, car Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) connaissent, pour le moment, leur pire semaine depuis la faillite de FTX.

Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC est actuellement en baisse de 13,3 % sur 7 jours, une performance à la baisse qui n’avait pas été reproduite depuis la chute de plus de 22 % durant la semaine du 7 novembre 2022. Concernant l’ETH, la semaine en cours imprime un recul d’environ 16 %, là où la « semaine FTX » avait enregistré une chute similaire à celle du BTC :

Cours de l’ETH en données hebdomadaires

Toujours pour l’ETH, les prix sont désormais revenus sur leur support du printemps dernier, tandis que le BTC, qui n’avait encore pas connu de baisse significative cette année, est en train d’annuler l’importante bougie verte de la dernière semaine de février. Cette dernière avait vu le cours progresser de plus de 22 %.

Concernant les altcoins, l’action des prix est beaucoup plus disparate. Prenons par exemple le cas du SOL de Solana, l’actuelle baisse hebdomadaire de 13,5 % n’est même pas la pire de l’année en cours, là où le BNB suit une tendance similaire au BTC et à l’ETH.

Plus nous allons loin dans le classement, moins il est pertinent de transposer ces observations. Par exemple, la performance du MATIC est si mauvaise, que le cours se trouve actuellement sous le niveau du 1er janvier, et même plus bas encore qu’après FTX. L’ATOM de Cosmos suit une logique semblable, avec un prix de 5,35 dollars l’unité, ce qui n’avait pas été rencontré depuis le mois de décembre 2020.

Désormais, il s’agit de savoir si les prix confirmeront leur action d’ici dimanche soir, et s’il s’agit là de points bas annuels ou du début d’une tendance de fond plus importante.

