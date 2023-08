Huobi : face aux rumeurs d’arrestations, la plateforme voit plus de 60 millions de dollars de sorties

Depuis quelques jours, l’exchange de cryptomonnaies Huobi est au centre des rumeurs. En premier lieu, le média hongkongais, Techub News, a indiqué qu’au moins 3 cadres de la plateforme avaient été arrêtés par les autorités chinoises :

En parallèle, des employés auraient été alertés afin qu’ils quittent urgemment le pays.

S’il est important de prendre toutes ces informations avec beaucoup de précautions, le motif de ces supposées arrestations serait le fait qu’Huobi facilite les transferts de cryptomonnaies vers des casinos en lignes.

De son côté, Adam Cochran a alimenté des rumeurs selon lesquelles Huobi pourrait être insolvable. Là encore, il s’agit de faire preuve de prudence, mais plusieurs points intéressants sont à relever dans l’argumentaire de l’analyste.

Par exemple, la balance d’USDT de la plateforme n’a cessé de chuter depuis la fin du mois de juin. En effet, celle-ci est passée de 610 à 48 millions de dollars :

En outre, si l’on se rapporte aux données de DefiLlama, la quasi-totalité des wETH aurait été convertie en stETH dès la fin du mois de juillet, à savoir de l’ETH déposé en staking :

Figure 1 — Balance des wETH et stETH sur Huobi

Du point de vue de la valeur uniquement, cela ne change rien pour l’utilisateur, car 1 stETH = 1 ETH, cependant, il y a au moins deux éléments à prendre en compte. En opérant ainsi, Huobi génère des bénéfices de staking sur Ethereum, qui ne sont a priori pas reversés aux clients, et dans un second temps, un retrait massif pourrait causer des frictions obligeant la plateforme à vendre du stETH à perte.

À ce propos, Adam Cochran accuse d’ailleurs Justin Sun d’utiliser les fonds de ses clients pour son profit personnel :

Just like he did with Poloniex, Sun has been using Huobi as a personal piggy bank to earn from user deposits - and he can't honor the balances there on ETH or USDT if users try and withdraw or sell in bulk.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 5, 2023