EigenLayer envoie par erreur 5,6 millions de dollars de tokens EIGEN à une adresse frauduleuse

Vendredi, les équipes du protocole de restaking EigenLayer ont mis en lumière une adresse qui avait procédé à une vente suspecte de tokens EIGEN équivalente à plus de 5,6 millions de dollars au cours actuel. En effet, celle-ci n’était pas censée se produire compte tenu des périodes de blocage notamment imposées aux employés, ce qui a conduit à une enquête interne :

Community Update

We are investigating unapproved selling activity associated with this wallet: (https://t.co/Pp9KoTfACp).

We will share our findings with the community as soon as possible.

— EigenLayer (@eigenlayer) October 4, 2024