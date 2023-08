Tether et Bitfinex gagnent contre le recours collectif engagé contre eux en 2021

Selon un nouveau communiqué de Tether, la juge en chef du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a définitivement statué sur le recours collectif émis en 2021 contre l'émetteur de l'USDT et de son partenaire Bitfinex.

À travers un document de 6 pages, la juge a rejeté le recours collectif dans son intégralité, affirmant qu'il ne contenait pas « d'allégations plausibles de préjudice » dans la mesure où il ne contenait aucune preuve démontrant que « l'USDT avait une valeur réelle diminuée ».

La plainte contenait des allégations selon lesquelles Tether avait fait de fausses déclarations concernant la façon dont était assuré l'USDT, et que la société ne détenait pas au moins un dollar de réserve pour chaque USDT sur le marché.

Tether s'est réjoui de cette décision, à travers un court message partagé sur son site Internet :

« Le rejet de l'ensemble de la plainte en recours collectif à ce stade très précoce de la procédure souligne le fait que les revendications des plaignants étaient dénuées de tout fondement juridique. Soyez assurés que chez Tether et Bitfinex, nous restons concentrés sur le respect de nos promesses et sur la protection de nos clients et de notre communauté. »

Paolo Ardoino, le CTO de Tether et de Bitfinex, a également partagé la nouvelle sur X, ajoutant que c'était « un bon vendredi » :

It's a good Friday.#Tether and @Bitfinex Win Comprehensive Legal Victory as U.S. District Court Dismisses Class Action Lawsuit

The Court correctly held that plaintiffs’ complaint lacked any “plausible allegations of injury” because it includes no facts showing that “USDT had a…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) August 4, 2023