Coinbase demande officiellement l'annulation des poursuites de la SEC à son encontre

Aujourd'hui, vendredi 4 août, Coinbase a déposé une motion de rejet auprès du tribunal de Manhattan dans le cadre des poursuites engagées par la Securities and Exchange Commission (SEC) à son encontre, qui l'accuse notamment d'avoir violé les lois portant sur les valeurs mobilières.

Les équipes juridiques de Coinbase, un exchange de cryptomonnaies majeur aux États-Unis, ont fait savoir que la SEC avait outrepassé ses droits et qu'elle ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour engager des poursuites à son encontre.

« La SEC a violé la procédure régulière, abusé de son pouvoir discrétionnaire et abandonné ses propres interprétations antérieures des lois sur les valeurs mobilières. La SEC ne peut poursuivre cette action d'application que si les transactions pertinentes dans les actifs numériques et les services identifiés dans la plainte sont des "contrats d'investissement" et donc des "titres" en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la loi sur l'échange des valeurs mobilières de 1934. Parce qu'en droit, aucune d'entre elles ne l'est, les plaintes doivent être rejetées. »