FTX : le département de la Justice des États-Unis insiste pour faire emprisonner Sam Bankman-Fried

Le Département de la Justice américain continue de faire pression pour que Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, soit emprisonné en attendant son procès prévu en octobre. Cela fait suite à la divulgation d'informations privées de son ex-compagne, Caroline Ellison, auprès du New York Times.

Sam Bankman-Fried enfin en prison ?

Le département de la Justice des États-Unis continue de faire pression auprès du tribunal pour que Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, soit incarcéré dans l'attente de son procès fixé au mois d'octobre prochain.

En raison notamment, la récente divulgation d'informations privées de Caroline Ellison, son ex compagne et ancienne responsable d'Alameda Research, auprès du New York Times. Les avocats de Bankman-Fried, après avoir expliqué que l'article n'était qu'un « commentaire » concernant des informations dont le NYT disposait déjà grâce à d'autres sources, ont finalement fini par reconnaitre que l'intéressé avait bel et bien révélé des informations privées.

Pour rappel, Caroline Ellison avait accepté de témoigner contre Sam Bankman-Fried, tout comme ses principaux lieutenants Gary Wang et Nishad Singh. Ainsi, selon le département de la Justice, la divulgation d'informations de SBF serait une tentative d'intimidation claire d'éventuels futurs témoins :

« [SBF aurait partagé le journal privé dans le but] d'intimider, de harceler et d'embarrasser une personne dont il sait qu'elle doit témoigner contre lui, de provoquer une réaction émotionnelle chez les jurés potentiels et de colorer l'opinion de ces derniers à l'égard de ce témoin. »

Il ajoute, dans le même document :

« Le dossier établit ici que l'accusé est allé au-delà de l'exercice bénin d'un droit constitutionnel de parler à la presse - il a pris des mesures secrètes visant à discréditer un témoin du procès et à entacher le jury. »

La liberté d'expression, solution à tous les problèmes ?

Selon les avocats de Sam Bankman-Fried, une éventuelle détention au Metropolitan Detention Center empêcherait l'accusé de participer convenablement à son processus de défense car l'établissement souffrirait actuellement d'une « crise de personnel ».

À cela, le département de la Justice des États-Unis a répond que le MDC « héberge un grand nombre de détenus en attente de procès, qui ont tous accès à la participation à leur défense et ne sont pas privés d'un procès équitable en conséquence de leur détention ».

Pour leur défense, les avocats de Sam Bankman-Fried ont convoqué une professeure à la faculté de droit de Harvard afin d'invoquer le droit à la liberté d'expression en vertu du premier amendement des États-Unis. Elle explique ainsi :

« [SBF] a le droit, en vertu de la clause de liberté d'expression et de la clause de liberté de la presse, de s'adresser à la presse - et, sous réserve de certaines restrictions, de continuer à le faire tout au long de la procédure d'instruction. »

Le dossier du département de la Justice des États-Unis commence à être conséquent : en parallèle de cet épisode à propos de Caroline Ellison, il est aussi reproché à l'ancien PDG de FTX l'utilisation d'un VPN ou encore sa précédente tentative de contact avec l'avocat général de FTX.US pour le soudoyer.

