FTX 2.0 serait « une mauvaise idée » selon Jesse Powell, fondateur et ancien PDG de Kraken

Jesse Powell, le fondateur de l'exchange de cryptomonnaies Kraken, a fait part de ses préoccupations concernant une hypothétique relance de FTX comme cela a été envisagé par la nouvelle direction de l'exchange. Effectivement, il y a tout juste quelques jours, cette dernière a proposé une réouverture de FTX.com avec l'appui d'investisseurs, notamment des clients lésés de l'exchange, qui se verraient récompensés via des participations.

FTX 2.0 would be worse than starting from scratch. No team, no tech, no licenses, no banking, tarnished brand. The trustee should just auction off the domain and trademark to the highest bidder. Anything beyond that is simply a fee extraction attack on delusional creditors. https://t.co/l7JirsbwjP

— Jesse Powell (@jespow) August 2, 2023