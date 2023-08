Binance poursuivie pour fraude ? La justice américaine craint un scénario à la FTX

Le département de la Justice (DOJ) américain s’apprêterait à poursuivre Binance pour fraude, selon des sources anonymes interrogées par Semaphor. Mais il craindrait les effets d’un « bank run », et d’un scénario à la FTX. Que pourrait-il se passer pour la plus grande plateforme d’échange mondiale de cryptomonnaies ?

Binance pourrait être poursuivie pour fraude

La nouvelle vient du média new-yorkais Semaphor, qui affirme que la justice américaine se prépare à une grande bataille avec la plateforme d’échange. Binance serait accusée de fraude, une accusation de plus dans un paysage juridique déjà très chargé. Mais le problème serait la taille de l’entreprise, qui pèse très lourd sur le marché des cryptomonnaies. Le département de la Justice craint en effet que toute attaque ne déclenche un « bank run » à la FTX.

Dans ce scénario, la panique des investisseurs les feraient retirer massivement leurs fonds, et mettrait en danger les capacités de la plateforme à allonger suffisamment de liquidité. Une chute de Binance US pourrait alors s’en suivre :

« Cela pourrait causer un run sur l’exchange similaire à celui qui est survenu la plateforme en faillite FTX, ce qui ferait perdre leur argent aux clients, et qui pourrait potentiellement créer une panique sur les marchés crypto. »

Too big to fail ?

Si l’information est avérée, cela montre bien que Binance a atteint le même statut que ces banques qui sont jugées trop grosses pour échouer (too big to fail), et que son existence même est une garantie de stabilité pour les marchés. On rappellera en effet que la part de marché de Binance est conséquente : en février dernier, 66% des transactions cryptos centralisées étaient passées par ses services. Cette dominance de Binance a baissé depuis, mais la plateforme traite de manière routinière la moitié du volume des plateformes centralisées.

La justice se trouve donc face à un acteur difficile à saisir si elle souhaite protéger les clients de la plateforme. Selon les sources interrogées, les procureurs envisageraient d’autres moyens (amendes, accord de poursuite différée ou absence de poursuites…) pour punir l’entreprise en maintenant une stabilité sur les marchés. S’attaquer à Binance aurait donc des airs de compromis.

Pourtant, la plateforme est sous le feu de plusieurs accusations ces derniers temps. La Security and Exchange Commission (SEC) ne l’a pas épargnée, et l’accuse de ne pas s’être correctement enregistrée aux États-Unis. Par ailleurs un article du Wall Street Journal révélait cette semaine que Binance aurait traité 90 milliards de dollars de transactions en Chine, un territoire où elle n’est pas censée opérer. Le géant des cryptomonnaies est donc attaqué de toutes parts, et son statut de colosse pourrait être menacé dans les mois à venir.

Source : Semaphor

Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

