90 milliards de dollars de cryptomonnaies échangés en 1 mois sur Binance en Chine ? L'exchange dément

Selon un récent article du Wall Street Journal, Binance aurait traité plus de 90 milliards de dollars de transactions de trading sur sa plateforme en Chine au mois de mai, malgré l'interdiction du trading de cryptomonnaies dans le pays depuis 2021. Un représentant de Binance a répondu aux accusations en déclarant que le site Binance.com est inaccessible en Chine, et Changpeng Zhao a répondu par un simple « 4 ».

La Chine, pays le plus rentable pour Binance ?

Hier, le Wall Street Journal a publié un article indiquant que Binance avait vu passer plus de 90 milliards de dollars d'opérations de trading sur sa plateforme au mois de mai dernier sur le territoire chinois, alors que l'échange de cryptomonnaies y est interdit depuis maintenant 2 ans.

Citant « des documents internes » et « des employés actuels et anciens », le Wall Street Journal a également avancé que la Chine constituait ainsi la zone géographique la plus profitable pour l'exchange à travers le monde, représentant plus de 20 % de son volume de trading total.

Par ailleurs, alors qu'à priori l'exchange ne devrait pas être le bienvenu en Chine à cause de la réglementation stricte qui y est appliquée concernant les cryptos, le journal nous apprend que les équipes locales de Binance travaillent en collaboration avec les autorités du pays pour signaler d'éventuelles activités criminelles parmi les quelque 900 000 utilisateurs de la plateforme sur place.

Selon un document interne ayant circulé au sein de l'entreprise de 2017 à 2021 (après le blocage de Binance en Chine et avant l'interdiction totale des cryptomonnaies là-bas, donc), Binance aurait aidé ses utilisateurs chinois à contourner les restrictions locales en les redirigeant vers différents noms de domaine rendant l'utilisation de l'exchange possible in fine.

Selon d'autres documents vus par le Wall Street Journal, moins de la moitié des utilisateurs chinois de Binance avaient l'objet d'un processus Know Your Customer (KYC) pour vérifier leur identité après l'interdiction des cryptomonnaies en 2021. Enfin, plus de 100 000 utilisateurs chinois seraient classés comme « personnes politiquement exposées » sur la plateforme depuis le mois de janvier de cette année.

Binance dément, Changpeng Zhao répond « 4 »

Dans un courriel adressé à nos confrères de Cointelegraph, un représentant de Binance a affirmé que le site Binance.com était inaccessible en Chine. Rappelons que lorsque l'exchange crypto avait été accusé par le passé d'avoir aider ses clients chinois à contourner les restrictions locales, il n'avait nullement nié les faits et avait simplement répondu qu'il allait « prendre des mesures » concernant ses employés à priori fautifs.

Au mois de mars dernier, Binance avait affirmé ne mener aucune opération quelle qu'elle soit en Chine, et qu'elle ne détenait aucun serveur ou quelque support technologique sur place.

Comme à son habitude lorsqu'un article de presse se montre défavorable à l'encontre de Binance, son PDG Changpeng Zhao a répondu par un simple « 4 », sa façon de dire qu'il ne faut pas écouter le FUD. Par le passé, il a souvent déclaré que son ethnicité était souvent utilisée pour critiquer l'exchange et lui attribuer une présence en Chine.

Sources : Wall Street Journal, Cointelegraph

