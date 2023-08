Coinbase affirme que la SEC ne lui a pas demandé de tout délister sauf le Bitcoin

Selon un porte-parole de Coinbase, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'aurait pas demandé à l'exchange de délister toutes ses cryptomonnaies en dehors du Bitcoin, contrairement à ce que révélait son PDG lors d'une interview. Ainsi, selon Coinbase, l'article initial aurait cité des propos « tenus hors de contexte » et « inexacts ».

Erreur d'interprétation des propos du PDG de Coinbase ?

Hier, nous vous informions que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, avait déclaré lors d'une interview accordée à nos confrères du Financial Times que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait demandé à l'exchange de délister la totalité de ses cryptomonnaies sauf le Bitcoin quelque temps avant de l'attaquer en justice.

Bien que les propos tenus par Brian Armstrong soient pourtant clairs et qu'ils laissent peu de place pour une interprétation biaisée, puisqu'il avait notamment déclaré : « [Ils nous ont répondu que] nous devions retirer de la liste tous les actifs autres que le Bitcoin, » un porte-parole de Coinbase a écrit à nos confrères de Cointelegraph pour les informer que l'article du Financial Times était « inexact » et qu'il citait des « propos hors de contexte ».

Ce faisant, il a notamment fait savoir qu'une telle demande du régulateur ne pouvait être effectuée qu'après avoir reçu un vote majoritaire des commissaires de la SEC :

« Les opinions exprimées dans l'article du FT peuvent avoir représenté les opinions de certains membres du personnel à l'époque, mais ne représentent pas celles de la Commission de manière plus générale. »

Pour l'heure, la SEC est toujours en conflit avec Coinbase et Binance, les accusant notamment d'avoir permis la vente de titres non enregistrés.

Source : Cointelegraph

