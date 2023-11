Chine : Une fraude à 300 millions de dollars en cryptomonnaies révélée

La justice chinoise a condamné 21 personnes dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent par le biais des cryptomonnaies. Les individus auraient transféré 307 millions de dollars d'USDT contre 2,25 milliards de yuan afin de blanchir des gains issus de fraude et de casinos illégaux.

La Chine lutte toujours contre les cryptos

Le verdict a été rendu public le 31 octobre par le tribunal de Tongliang, un district de Chongqing en Chine. Les 21 individus accusés de blanchiment d'argent, de fraude et d'utilisation illégale de casinos en ligne ont été condamnés.

D'après le bulletin officiel, l'opération a été orchestrée par deux cerveaux, surnommés Jiang et Zheng. Ceux-ci auraient converti l'équivalent de 307 millions de dollars de cryptomonnaies, principalement de l'USDT, contre 2,25 milliards de yuan, la monnaie chinoise.

Outre les activités illégales, l'utilisation des cryptomonnaies pour blanchir les fonds a été prise en compte dans ce procès. En effet, depuis septembre 2021, la Chine juge illégales toutes les transactions financières impliquant les actifs numériques.

Bien que les termes « fraude en ligne » et « casinos illégaux » soient mentionnés, le document du tribunal ne précise pas l'origine précise de cet argent. Toutefois, il est largement reconnu que l'USDT est l'une des cryptomonnaies les plus utilisées par les réseaux criminels d'Asie du Sud-Est pour le blanchiment.

Une fraude bien organisée

Toujours est-il que le procédé utilisé par Jiang et Zheng est détaillé dans les documents publiés par le tribunal. Les deux cerveaux de l'opération ont recruté 19 autres personnes pour les accompagner, baptisées des « mules financières ».

Ensuite, le groupe a utilisé un portefeuille numérique partagé, nommé Bitpie, permettant de transférer les fonds en USDT vers des plateformes d'échanges locales de pair-à-pair. Ainsi, les 21 individus ont pu convertir leurs cryptomonnaies contre des yuans, la monnaie chinoise.

Afin de légitimer ces transactions, le groupe a procédé à des retraits d'argent liquide dans différentes villes du pays, prétextant des paiements de salariés ou des financements de projets. Jusqu'à leurs arrestations, Jiang et Zheng auraient réussi à tirer un profit personnel de 3 millions de dollars chacun.

Le tribunal a déclaré le groupe coupable de dissimulation et de blanchiment de capitaux criminels. Les peines de prison prononcées varient selon les individus avec une condamnation à six ans de détention et une amende de 70 000 dollars pour Jiang et Zheng.

Un nouvel exemple qui prouve que l'utilisation des cryptomonnaies pour blanchir des fonds n'est pas une bonne idée. L'aspect pseudonyme de la majorité des blockchains offre aux autorités la possibilité de retracer l'origine des fonds et de remonter aux criminels, comme le montre cette affaire.

Source : Bulletin Tribunal de Tongliang

