Bitcoin : Kraken lance le kBTC, sa propre version ERC-20 du BTC

Après le lancement du cbBTC par son concurrent Coinbase, Kraken a dévoilé cette semaine le kBTC, une version ERC-20 de Bitcoin (BTC). Sur quels réseaux est disponible ce nouvel actif ?

Kraken présente son kBTC

Jeudi, l’exchange de cryptomonnaies Kraken a présenté le kBTC, sa nouvelle version emballée du BTC permettant d’amener Bitcoin sur des blockchains utilisant le standard ERC-20 :

kBTC est un token ERC-20 entièrement collatéralisé et compatible avec différents réseaux. Chaque token kBTC est entièrement garanti à un ratio de 1:1 par une quantité équivalente de Bitcoin, détenue en toute sécurité par les services de garde de Kraken. Les clients peuvent vérifier cela eux-mêmes à tout moment en inspectant nos réserves sur la blockchain.

Ainsi, cette nouveauté intervient 2 mois après l’annonce initiale du cbBTC de son concurrent Coinbase, qui a officiellement vu le jour le mois dernier.

Pour l’heure, le kBTC a été déployé sur 2 blockchains, à savoir Ethereum (ETH) et OP Mainnet (OP). Un coup d’œil sur chacun de ces réseaux montre une capitalisation équivalente à 80 bitcoins sur Ethereum contre 20 sur OP Mainnet. Sur Bitcoin, nous pouvons voir que 100 BTC sont bien stockés sur l’adresse de garde en retour :

Adresse de garde des BTC en collatéral du kBTC de Kraken

Pour ce lancement, Kraken s’est rapproché de plusieurs protocoles de finance décentralisée (DeFi) afin de proposer une offre initiale. Il s’agit notamment des applications deBridge, Definitive, Gauntlet, ParaSwap et Yearn.

À l’avenir, nous pourrons voir sur quels autres réseaux se lancera l’actif. En premier lieu, le choix d’OP Mainnet n’est pas anodin, compte tenu du fait que le cbBTC s’est déjà lancé sur Base. D’ailleurs, Kraken indique explicitement que l’actif débarquera sur plus de blockchains, et ce, « y compris les écosystèmes non EVM ».

Du côté de ses développements, Kraken annonçait également l’ouverture d’un service de restaking en partenariat avec EigenLayer. Plus largement, l’entreprise a aussi racheté, le mois dernier, l’exchange Coin Meester, qui détient un enregistrement en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques depuis octobre 2022.

Pour sa part, le BTC s’échange à 68 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 1,28 % sur les dernières 24 heures.

Source : Kraken

