La firme Coinbase est attaquée en justice par la SEC dans une plainte déposée au tribunal fédéral de New York

Seulement un jour après l'attaque en justice de la SEC à destination de l'exchange de cryptomonnaies Binance, le régulateur américain réitère l'opération cette fois-ci avec l'entreprise Coinbase. L'institution dirigée par Gary Gensler juge que l'entreprise américaine n'a pas respecté la règlementation sur les valeurs mobilières. Ainsi, elle est poursuivie pour ne pas s'être enregistrée en tant que courtier.

La SEC multiplie les attaques contre les exchanges de cryptomonnaies

Hier, l'annonce d'une plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Binance et son PDG marquait le nouveau tournant pris par l'institution américaine. Aujourd'hui, la plainte déposée contre Coinbase confirme ce sentiment et marque définitivement le début d'une nouvelle période à l'hostilité grandissante pour les entreprises du secteur.

🚨 FLASH : La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Coinbase devant le tribunal fédéral de New York 🇺🇸 pic.twitter.com/pLPBYPYqVz — Cryptoast (@CryptoastMedia) June 6, 2023

Tout comme dans la plainte visant la plateforme de Changpeng Zao, l'entreprise Coinbase est poursuivie pour avoir proposé l'achat et la vente de tokens considérés comme des valeurs mobilières à sa clientèle. Les cryptomonnaies concernées sont les suivantes : SOL, ADA, MATIC, FIL, SABLE, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, et NEXO

D'ailleurs, ce n'est pas la seule accusation qui est faite par l'institution américaine : selon le document officiel de la SEC, elle affirme que le programme de staking de Coinbase viole le « Securities Act » de 1933 :

« Coinbase n'a jamais eu de déclaration d'enregistrement déposée ou en vigueur auprès de la SEC pour ses offres et ventes de son programme de staking, privant ainsi les investisseurs d'informations importantes sur le programme, sapant les intérêts des investisseurs et violant les dispositions d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act). »

Cette annonce sonne comme un coup de tonnerre non seulement pour la firme dirigée par Brian Armstrong, mais aussi pour tout l'écosystème des cryptomonnaies dans son ensemble. Maintenant que les deux plus grandes plateformes de cryptomonnaies sont attaquées en justice, le secteur a de fortes chances de voir son développement freiner au strict minimum.

👉 Gardez vos cryptomonnaies à l'abri avec le portefeuille ultra-sécurisé ZenGo

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : SEC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.