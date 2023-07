Stablecoins : Tether continue de dominer avec 850 millions de dollars de bénéfices nets sur le dernier trimestre

Dans son dernier rapport trimestriel réalisé par BDO Italia, Tether fait état d'un bénéfice net de 850 millions de dollars pour la période allant du mois d'avril au mois de juin. Ce faisant, le géant américain porte ses réserves excédentaires à plus de 3,3 milliards de dollars, bien que cela n'ait toujours pas été vérifié à travers un audit financier.

Tether publie ses derniers résultats

Tether, la société émettrice de l'USDT, à savoir le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies, vient de publier sa dernière attestation trimestrielle (avril à juin). Cette dernière, réalisée par le cabinet BDO Italia, fait état de 850 millions de dollars de bénéfices nets pour le géant américain.

Par conséquent, les réserves excédentaires de Tether sont désormais évaluées à 3,3 milliards de dollars :

« Pour rappel, les réserves excédentaires sont les propres bénéfices de l'entreprise - non distribués aux actionnaires et que l'entreprise a décidé de conserver en plus des réserves à 100% que Tether maintient pour soutenir tous les tokens en circulation. »

Rappelons que les attestations, comme celle publiée ici par Tether, sont à dissocier des audits financiers. Effectivement, les audits financiers sont bien plus complets et plus stricts, puisqu'ils se basent sur l'ensemble des documents financiers d'une entreprise.

Une attestation effectuée par un cabinet externe ne permet que de vérifier l'authenticité des documents transmis par l'entreprise elle-même, ce qui constitue un gage de confiance inférieur à un audit. Ce point est depuis longtemps reproché à Tether, qui est accusé de conserver une certaine opacité concernant les réserves de l'USDT, mais cela ne semble toutefois pas nuire à sa croissance.

Tether affirme que ses réserves « restent extrêmement liquides », avec 85 % de ses réserves détenues en cash ou équivalent de trésorerie. Par ailleurs, l'émetteur de l'USDT révèle détenir l'équivalent de 72,5 milliards de dollars sous forme de bons du Trésor américain.

L'USDT, grand gagnant de la course aux stablecoins

Depuis la perte d'ancrage de l'USDC de Circle au mois de mars dernier, Tether ne fait qu'asseoir sa dominance sur le marché des stablecoins. À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'USDT compte pour 66,7 % des stablecoins en circulation à lui tout seul, et ce avec plus de 83,7 milliards de dollars de capitalisation boursière.

À titre de comparaison, l'USDC ne compte plus que pour 26,4 milliards de dollars de capitalisation, tout de même loin devant le DAI, qui en comptabilise 4,1 milliards.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l'USDT continue d'évoluer à travers une courbe haussière depuis maintenant bientôt 5 mois :

USDT (vert) et USDC (bleu) actuellement en circulation

Selon Paolo Ardoino, le CTO de Tether, le succès croissant de l'USDT est le résultat d'une recette mêlant « confiance et l'innovation » :

« En mettant résolument l'accent sur la transparence, nous voulons façonner un avenir où chaque participant à l'écosystème financier mondial pourra naviguer en toute confiance dans un domaine fondé sur la confiance et l'innovation. C'est pourquoi au cours de ce trimestre, le jeton USDT en circulation de Tether a dépassé son précédent record historique. »

