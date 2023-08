Le nouveau produit de Tron, le Staked Tether (stUSDT) devait permettre à ses utilisateurs de recevoir des récompenses en échange de leurs investissements. Mais la cryptomonnaie serait presque entièrement contrôlée par Justin Sun, selon une analyse on-chain. Qu’en penser ?

Le protocole Staked USDT (stUSDT) en question

Le stUSDT propose initialement aux investisseurs une forme d’USDT en version TRC-20, c’est-à-dire sur la blockchain de Tron. Les utilisateurs peuvent déposer leurs actifs sur la plateforme, et ainsi investir indirectement dans des « actifs de la vie réelle ». Le Staked USDT affiche actuellement des APY de 4.9%. Le protocole affirme qu’il serait gouverné par la « RWA DAO », qui choisit les investissements à effectuer.

Dès son lancement, le fonctionnement du protocole avait été mis en question, certains pointant du doigt qu’il n’existait en réalité aucune transparence en ce qui concerne les investissements choisis par la DAO. Par ailleurs, on avait appris le mois dernier que la plateforme d’échange Huobi, qui est conseillée par Justin Sun, conservait 85% de l’approvisionnement total en stUSDT. Le média Protos résumait l’enquête ainsi :

« On ne sait pas quels dans quels actifs le stUDST est investi, comment la “DAO” est censée fonctionner, ou pourquoi une part importante de ce projet “décentralisé” se retrouve sur une plateforme si liée au créateur de JustLend et Tron. »

👉 Pour aller plus loin – Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Une DAO inexistante et des stUSDT contrôlés par Justin Sun ?

Une enquête plus poussée vient cependant éclairer une partie du fonctionnement du Staked USDT. Protos affirme ainsi que le protocole est presque entièrement contrôlé par des portefeuilles et entités connectées à Justin Sun. Pour rappel, le projet est désormais lancé à la fois sur Tron et Ethereum (ETH), et dans les deux cas les stUSDT sont très concentrés :

Sur Tron, 92% des stUSDT sont détenus sur une adresse Huobi, et 7% du reste est stocké sur une adresse censée être contrôlée par Justin Sun

Sur Ethereum, 72% des stUSDT sont contrôlés par une adresse, qu’Etherscan a identifiée comme appartenant à Justin Sun

On rappelle également que Huobi est partiellement détenue par Justin Sun. Autre élément notable : 13% des actifs présents sur la plateforme sont des stUSDT, une part très importante pour une plateforme censée être séparée du protocole. Par ailleurs, 25% des BTC conservés sur Huobi sont en réalité des « wrapped BTC » (wBTC) disponible sur la blockchain de Tron. D’où une conclusion particulièrement lapidaire de l’analyse :

« Le projet prétend être une DAO, mais on n’en trouve pas de trace. Le projet prétend investir dans des actifs “du monde réel”, mais on ne trouve pas d’information sur ces actifs. Pendant ce temps, Sun et des entités qui lui sont liées sont en contrôle de presque tout l’approvisionnement en [stUSDT]. »

On conseillera donc la plus grande prudence quand il s’agit d’investir dans ce projet, qui semble particulièrement concentré et dont le fonctionnement reste flou.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Protos

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.