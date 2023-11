La blockchain Tron désormais plus utilisée que Bitcoin pour le financement de groupes affiliés au terrorisme ?

La blockchain Tron (TRX) a récemment éclipsé Bitcoin comme moyen privilégié de financement pour des groupes terroristes tels que le Hezbollah et le Hamas, selon des experts en criminalité financière interrogés par Reuters. Justin Sun, le fondateur de Tron, a réagi en soulignant l'engagement de la plateforme à lutter contre le financement du terrorisme tout en maintenant sa décentralisation.

Tron désormais préférée à Bitcoin pour le financement du terrorisme ?

Selon une information rapportée par Reuters, la blockchain Tron (TRX) est désormais privilégiée au détriment de Bitcoin pour le financement de groupes affiliés à l'Iran, au Hamas et au Hezbollah et désignés comme terroristes par Israël et les États-Unis ainsi qu'une partie importante de la sphère occidentale.

Interrogés par Reuters, 7 experts en criminalité financière et dans l'enquête on-chain ont mis en exergue les données indiquant que Tron était désormais une voie de financement préférée à Bitcoin pour le financement de ce type d'activité, une nouvelle qui se vérifie notamment dans la comptabilisation des portefeuilles saisis.

Effectivement, sur une période d'environ 2 ans s'étalant du mois de juillet 2021 au mois d'octobre 2023, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a gelé 143 portefeuilles sur Tron, selon lui liés à des actes de terrorisme ou en tout cas prévus pour être transférés à des « organisations terroristes désignées ».

👉 Découvrez Tron, une blockchain visant à devenir l'infrastructure centrale d'un Internet décentralisé

« Autrefois, c'était Bitcoin, et maintenant nos données montrent que ces organisations terroristes ont tendance à préférer de plus en plus Tron. » Mriganka Pattnaik, PDG de Merkle Science

En réponse à cet article, Hayward Wong, le porte-parole de Tron, a affirmé que les technologies dans leur ensemble pouvaient « en théorie être utilisées à des fins douteuses, » précisant que le dollar américain n'était pas exempt de cette observation. Il a également ajouté que Tron n'avait pas le contrôle sur la façon dont était utilisé son réseau, et qu'elle n'avait aucun lien avec les groupes identifiés par Israël en ce qui la concerne.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Justin Sun, le fondateur de Tron, a également réagi sur X en mettant en avant ses vœux de décentralisation sans préciser s'il répondait spécifiquement à l'article de Reuters :

TRON is a decentralized protocol, similar to Bitcoin and Ethereum, with nodes operating worldwide. Global super representatives are responsible for running this protocol. While we are committed to combating terrorist financing by integrating various analysis projects and… — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) November 27, 2023

« [... ] Même si nous nous engageons à lutter contre le financement du terrorisme en intégrant divers projets et partenaires d'analyse, notre priorité absolue reste de maintenir la décentralisation, d'assurer la sécurité des actifs de chacun et de fournir des transactions instantanées, abordables et fiables, comme cela a toujours été le cas. [...] »

Sur l'année 2023, Israël a saisi les fonds de 87 portefeuilles différents sur Tron, soit deux tiers de ses saisies toutes périodes confondues. Sur ce chiffre, Israël affirme que 39 des portefeuilles concernés sont affiliés au Hezbollah, et que 26 sont liés au Jihad islamique palestinien (JIP).

L'année dernière, Israël avait annoncé la saisie de 46 portefeuilles sur Tron à priori affiliés au Hamas. Plus récemment, suite aux événements survenus le 7 octobre, le pays limitrophe de la bande de Gaza a déclaré qu'il avait saisi 600 comptes du même type, sans préciser quelles cryptomonnaies étaient concernées. Cela constitue la plus grande saisie de comptes crypto pour Israël toutes périodes confondues.

Reuters, qui a obtenu l'accès aux listes d'individus dont le portefeuille avait été gelé, a réussi à en contacter 6 d'entre eux qui ont assuré n'entretenir aucun lien avec les groupes concernés. Ces derniers résident soit au Venezuela, à Dubaï ou en Cisjordanie.

Cryptoast Research : 66 % de réduction sur l'abonnement annuel

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.