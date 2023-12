PancakeSwap : la supply totale de CAKE bientôt réduite de 300 millions de tokens ?

L'organisation autonome décentralisée (DAO) de l'exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap a proposé une modification majeure de sa supply totale de tokens CAKE, cherchant à réduire l'offre de 300 millions d'unités. La proposition, actuellement approuvée par plus de 97 % des votes, vise à abaisser la supply totale de CAKE de 750 à 450 millions de tokens, avec une mise en œuvre prévue le 4 janvier 2023.

La supply totale de tokens CAKE revue à la baisse

Aujourd'hui, jeudi 28 décembre, l'organisation autonome décentralisée (DAO) de l'exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap a soumis une proposition de gouvernance visant à réduire l'offre totale de tokens CAKE de 300 millions d'unités.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, plus de 97 % des votes récoltés sont favorables à cette proposition, qui ferait passer la supply totale de CAKE de 750 à 450 millions de tokens. Selon la proposition, les développeurs de PancakeSwap estiment que ce changement est nécessaire afin de « gagner des parts de marché » :

« Avec une offre totale actuelle de 388 millions de CAKE, la Kitchen estime que ce nouveau plafond plus bas sera suffisant pour gagner des parts de marché dans toutes les chaînes et soutenir le modèle veCAKE. »

La phase de vote ne durera que 24 heures, ce qui signifie que le résultat définitif sera donc connu demain. Il semble toutefois très probable que la proposition soit acceptée. Si tel était le cas, cette dernière prendra effet dès le 4 janvier prochain.

Le cours du CAKE s'est apprécié suite à la publication, bien qu'il soit redescendu par la suite. Le token CAKE s'échange actuellement autour des 3,7 dollars.

Évolution du cours du token CAKE

👉 Découvrez notre présentation du DEX PancakeSwap

Faisant référence à l'« Ultrasound Money », un meme selon lequel l'Ether serait une monnaie saine et dont la valeur augmenterait naturellement avec le temps via un procédé déflationniste introduit lors du passage de la blockchain Ethereum à la preuve d'enjeu (Proof of Stake), les développeurs ont expliqué que le CAKE était lui aussi sur la voie de l'Ultrasound Money :

« Maintenant que le CAKE a atteint une déflation constante depuis plusieurs mois et que nous nous concentrons sur l'accélération de notre voyage vers l'ultrasound CAKE, cette proposition vise à réduire l'offre totale de jetons CAKE à un plafond maximum de 450 millions de CAKE. »

Avec 1,66 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), PancakeSwap est une application décentralisée (dApp) de premier plan dans l'écosystème. L'inflation de son token CAKE a longtemps été considérée comme un problème, et a déjà valu quelques modifications de ses tokenomics à travers sa DAO.

Sources : forum de gouvernance, TradingView

