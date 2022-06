Binance Labs investit dans le token de PancakeSwap, le CAKE grimpe de 12 % dans la foulée

Binance Labs acquiert des tokens CAKE

Binance Labs, la branche spécialisée dans le capital-risque de Binance, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans le token de l'exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap, le CAKE.

Bâti sur la BNB Chain (anciennement BSC Chain), PancakeSwap est le DEX le plus important de la blockchain en termes de volume journalier échangé, et le deuxième plus important toutes blockchains confondues.

Lancé en septembre 2020, PancakeSwap est également l'application décentralisée (dApp) la plus utilisée du réseau de la BNB selon le communiqué, avec plus de 400 000 utilisateurs actifs quotidiennement et 2,6 millions par mois.

Selon Bill Qian, le responsable de Binance Labs, PancakeSwap a été un facteur important du développement global de la blockchain, et il est donc naturel que Binance lui apporte son soutien :

« PancakeSwap a été à l'origine du développement et de l'adoption massive de la BNB Chain. Étant donné que PancakeSwap est l'application décentralisée la plus largement utilisée et le projet DeFi avec la TVL la plus élevée sur la BNB Chain, nous continuerons à fournir un soutien solide au projet. »

Il n'est pas précisé dans le communiqué si Binance Labs soutiendra PancakeSwap d'une autre façon que par l'achat de tokens.

Suite à l'annonce de Binance Labs, le CAKE a progressé d'un peu plus de 12 %, jusqu'à atteindre 4,9 dollars, avant de retomber à 4,68 dollars au cours actuel.

Cours du token CAKE sur 24h

Le token observe toutefois une baisse sur le long terme, notamment lorsque l'on prend en considération son ATH (all-time high, ou prix le plus haut) de 43,96 dollars atteint à la fin du mois d'avril 2021.

👉 Découvrez notre tutoriel de la plateforme Binance

Binance Labs en pleine restructuration

La nouvelle intervient tout juste quelques jours après que nous ayons appris le départ de Bill Qian, actuel responsable de Binance Labs, ainsi que de Nicole Zhang, auparavant directrice exécutive de la firme. Une source proche de Binance avait alors indiqué que le départ de Bill Qian était dû à des raisons purement personnelles :

« Par principe, nous ne commentons pas les mouvements de personnel chez Binance. Cependant, nous pouvons confirmer que Bill quitte Binance pour des raisons personnelles. »

Nicole Zhang, quant à elle, occupait le poste de directrice exécutive de Binance Labs depuis avril 2020, pour finalement se diriger vers le capital-risque au sein du fonds d'investissement spécialisé dans la fintech Lingfeng Capital.

Aucune annonce officielle n'a encore été publiée à cet effet, mais il semblerait donc que ces 2 postes soient à pourvoir au sein de la société.

Quoi qu'il en soit, Binance Labs semble se porter à merveille, et ce plus particulièrement dans un contexte où le marché des cryptomonnaies est quasiment à l'arrêt. Effectivement, l'incubateur a levé 500 millions de dollars il y a tout juste quelques jours afin de continuer à soutenir divers projets de son écosystème.

👉 À lire également : L'idée d'un partenariat entre FTX.US et Goldman Sachs pourrait se concrétiser à travers le marché de dérivés

Sources : Binance Labs, CoinGecko, TradingView CAKE/USDT

