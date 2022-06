Binance Labs lance un nouveau fonds d’investissement de 500 millions de dollars

Binance Labs, la branche d’investissement du célèbre exchange de cryptomonnaies, a créé un nouveau fonds de 500 millions de dollars. Cette enveloppe a été financée par un tour de table réunissant des noms comme DST Global Partners et Breyer Capital, ainsi que d’autres capitaux privés.

À travers ce nouveau fonds d’investissement, Binance exprime la volonté d’accompagner toujours plus de projets Web3, comme le souligne Changpeng Zhao (CZ), son fondateur :

« Dans un environnement Web3, le lien entre les valeurs, les personnes et les économies est essentiel, et si ces trois éléments se réunissent pour construire un écosystème, cela accélérera l’adoption massive de la technologie blockchain et crypto. L’objectif […] est de découvrir et de soutenir des projets et des fondateurs ayant le potentiel de construire et de diriger le Web3 […]. »