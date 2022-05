Italie : Binance obtient sa licence de fournisseur de services de cryptomonnaies

Ce vendredi, l’Organismo Agenti e Mediatori, se traduisant en français comme l’Organisme des Agents et Médiateurs (OAM), a accordé à l’exchange Binance son enregistrement en Italie. En d’autres termes, la plateforme a désormais officiellement le statut de fournisseur de services de cryptomonnaies dans le pays grâce à sa nouvelle filiale régulée :

Ciao Italia! #Binance is now a fully regulated Virtual Asset Service Provider in Italy 🇮🇹#Binance has been granted a Virtual Asset Service Provider registration by ‘Organismo per gli agenti e mediatori’ (OAM), which supervises crypto operators in Italy.

— Binance (@binance) May 27, 2022