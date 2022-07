L'Italie crée un fonds de 45 millions d'euros pour les projets blockchain, IA et IoT

Développer les technologies de demain. C’est le parti-pris du ministère du développement économique italien, qui vient d’annoncer la création d’un fonds de 45 millions d’euros. Les subventions seront distribuées à des projets du secteur de la blockchain, de l’intelligence artificielle et des l’Internet des Objets (IoT).

Italie : un fonds pour soutenir les projets blockchain

Le ministère du Développement économique a annoncé la nouvelle dans un communiqué paru hier. Intitulé « Blockchain et intelligence artificielle : des incitations proposées à partir de septembre », il explique qu’il s’agit d’un budget « initial ». Ces subventions sont distribuées dans le cadre du programme Innovation 4.0, qui vise à soutenir la croissance technologique du pays.

L’Italie cible trois grands domaines : la blockchain, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Ce sera aux entreprises et acteurs de ces secteurs de faire la demande :

« À partir du 21 septembre 2022, les entreprises et les centres de recherche publics ou privés, même en commun entre eux, pourront solliciter des subventions pour mener à bien des projets de recherche et d’innovation technologique. »

Ne pas se laisser dépasser

Le ministre du Développement économique, Giancarlo Giorgetti, confirme qu'il s'agit d'une vision à long terme pour l'Italie :

« Nous soutenons les investissements des entreprises dans les technologies de pointe dans le but d'encourager la modernisation des systèmes de production grâce à des modèles de gestion toujours plus interconnectés, efficaces, sûrs et rapides. Le défi de la compétitivité nécessite que l'industrie manufacturière ait une capacité constante à innover et à saisir le potentiel des nouvelles technologies ».

Le gouvernement italien semble donc avoir saisi le potentiel Les subventions seront par ailleurs distribuées selon les champs d'applications auxquels elles s'attaquent. Le ministère définit ainsi plusieurs « secteurs prioritaires stratégiques » : l'industrie et la manufacture, le système éducatif, l'agroalimentaire, la santé et l'environnement notamment.technologique du secteur de la blockchain, et l'on devrait voir des projets essaimer sur ce territoire dans les mois et années à venir.

Source : ministère du Développement économique d'Italie

