Tether publiera désormais des audits mensuels de ses réserves via la branche italienne de BDO

Tether annonce changer de cabinet d'audit concernant les publications de ses réserves relatives à l'USDT. Dans un souci de transparence, la société annonce qu'elle publiera désormais des audits mensuels et non plus trimestriels. Une annonce qui tombe après qu'elle ait récemment annoncé une réduction drastique de son exposition aux papiers commerciaux.

Tether affiche davantage de transparence

Tether, la société émettrice de l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies, a annoncé ce jour un partenariat avec BDO Italia concernant la publication de ses rapports de réserves.

BDO Italia est la branche italienne de BDO, le 5e plus grand cabinet d'audit au monde derrière le groupe des Big Four, constitué des cabinets Deloitte, Ernst & Young, KPMG et PricewaterhouseCoopers (PwC).

Tether indique qu'elle publiera désormais via BDO Italia des audits mensuels de ses réserves dans un souci de transparence, et non plus des audits trimestriels comme cela était le cas jusqu'à aujourd'hui. La société met ainsi fin à sa collaboration avec MHA Cayman, le cabinet d'audit qui était précédemment en charge de ce rôle.

Paolo Ardoino, le directeur technique de Tether, a indiqué que la société souhaitait ainsi s'adapter aux nouvelles tendances du marché :

« Nous nous engageons à servir le marché des cryptomonnaies en pleine croissance en tant qu'actif stable le plus solide de l'économie du Web 3.0. L'utilité de Tether a dépassé le simple fait d'être un outil permettant d'entrer et de sortir rapidement des positions de trading, et il est donc essentiel pour nous d'évoluer parallèlement aux marchés du pair-à-pair et des paiements. »

Les réserves de Tether sous surveillance

Tether s'était vue dans l'obligation de publier des audits trimestriels de ses réserves suite à un accord établi avec le procureur général de New York en 2021 lorsqu'il avait été révélé que la société avait menti sur l'état de ses réserves.

En octobre 2021, la société s'était vu infliger 42,5 millions de dollars d'amende aux côtés de Bitfinex par la CFTC. Il avait alors été révélé que l'USDT n'avait été assuré qu'à hauteur de 27 % sur une période de 26 mois.

Régulièrement critiquée sur la gestion de ses réserves, Tether a publié un communiqué en date du 27 juillet 2022 annonçant que son exposition aux papiers commerciaux avait été sensiblement réduite, passant de 30 milliards à 3,7 milliards de dollars. Cette dernière devait passer à 200 millions de dollars à la fin du mois d'août avant de disparaître totalement d'ici le mois de novembre au plus tard.

Afin de pouvoir prétendre à une régulation dans le plus grand nombre de pays possible, les entreprises comme Tether et Circle (l'émettrice de l'USDC) se doivent d'être les plus transparentes possible concernant leurs réserves.

Effectivement, les stablecoins étant adossés à une valeur réelle, les sociétés en proposant se doivent d'être continuellement capables d'assurer 100 % des stablecoins émis sur le marché.

Source : Tether

