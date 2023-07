La banque centrale d'Italie s'allie à Polygon pour explorer la DeFi - De quoi s'agit-il ?

L'innovant Milano Hub de la Banque d'Italie s'associe à Polygon (MATIC) et Fireblocks pour ouvrir les portes de la finance décentralisée (DeFi) aux institutionnels. Le projet, baptisé « DeFi for Security Token Ecosystem », permettra aux banques italiennes de premier plan et aux institutions financières d'expérimenter les avantages des security tokens.

Polygon ouvre la voie pour les institutionnels

Milano Hub, le centre d'innovation de la Banque d'Italie qui vise à « soutenir l'évolution numérique du marché financier et encourager l'attraction de talents et d'investissements », s'est associé à Polygon (MATIC) et le fournisseur d'infrastructures crypto Fireblocks pour proposer des solutions de la finance décentralisée (DeFi) aux institutionnels.

L'initiative sera menée par Cetif Advisory dans l'optique d'expérimenter la mise en place et l'utilisation de security tokens par les institutionnels, et sera portée sous le nom de « DeFi for Security Token Ecosystem Project ».

Selon le communiqué de Polygon Labs, le projet sera bâti conjointement avec diverses entreprises du Web3, des consultants juridiques, et devrait impliquer « des banques italiennes de premier plan » ainsi que des sociétés de gestion d'actifs et des institutions financières.

Par ailleurs, le projet ne devrait pas bénéficier d'opérations de marketing, et se révèle plutôt être une opportunité d'exploration. Des experts de la banque centrale d'Italie accompagneront le projet pour une durée de 6 mois afin d'apporter leur expertise en matière bancaire et financière. En parallèle, des séminaires, des événements et des conférences seront organisés avec des représentants de projets, des institutions et des représentants du monde académique.

Selon Imanuel Baharier, le directeur général de Cetif Advisory, les institutionnels pourraient largement bénéficier des avantages de la DeFi :

« Nous pensons qu'il est d'une importance vitale de créer les conditions pour que le DeFi devienne un environnement opérationnel sûr et ouvert pour les entités supervisées également. Nous sommes convaincus que l'ensemble du système financier pourrait tirer d'énormes avantages d'une telle accessibilité en termes de sécurité pour les opérateurs institutionnels et professionnels, et en termes d'opportunités, de stabilité et de résilience pour l'ensemble du système. »

Une décision surprenante, dans la mesure où la Banque d'Italie avait publié un rapport cinglant contre la DeFi et les stablecoins le mois dernier, dans lequel nous pouvions y lire que ces derniers « n'avaient pas tenu leurs promesses en matière d'efficacité, de résilience et de transparence ».

