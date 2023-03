PancakeSwap annonce sa V3 pour le début du mois d'avril et prévoit un airdrop

Le célèbre exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap prévoit l'arrivée de sa V3 pour le début du mois d'avril, selon un nouveau communiqué. Bien que PancakeSwap soit disponible sur les blockchains BNB Chain, Ethereum (ETH) et Aptos (APT), la V3 ne sera déployée que sur la première d'entre elles, la blockchain de Binance.

🚀PancakeSwap V3 is launching on the 1st week of April!

🎁Early supporters will receive an exclusive NFT and a share of the $135K airdrop

⏰Don't miss out on this opportunity and join us now by adding liquidity on BSC PancakeSwap

📕Full details here: https://t.co/5QjGWOxd3g pic.twitter.com/2dpFKZwcms

— PancakeSwap 🥞 #Multichain (@PancakeSwap) March 4, 2023