Une rumeur infondée fait chuter le cours du LDO de Lido au cours du week-end

Une rumeur qui s’est transformée en chute ? Suite à des affirmations faussées d’un podcasteur, le LDO de Lido a vu son cours chuter de 11% au cours du week-end. On revient sur ce FUD, et les conséquences pour le premier projet DeFi du moment.

Une rumeur propagée au sujet de Lido (LDO)

Le créateur de podcasts David Hoffman a partagé une rumeur concernant le protocole de finance décentralisée (DeFi) Lido au cours du week-end. Il a affirmé que ce dernier était visé par une « Wells Notice », c’est-à-dire une intention de poursuivre en justice, de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC). Il s’est depuis rétracté, évoquant une erreur de communication avec sa source.

Mais le cours du LDO de Lido avait déjà eu le temps d’être affecté par la rumeur. Il a connu une chute de -11% en quelques minutes, alors que le FUD se propageait :

Le cours du LDO de Lido dévisse au cours du week-end

Bien que David Hoffman ait ensuite expliqué que la rumeur était infondée, elle a déclenché une série de discussions sur le futur de Lido. Pour rappel, le protocole permet de staker des ETH, en proposant aux utilisateurs des tokens en retour, afin de contourner le verrouillage des actifs. Or on sait que les régulateurs des États-Unis (et la SEC en particulier) se sont montrés particulièrement hostiles au staking ces dernières semaines.

👉 Sur le même sujet – Les actions de la SEC peuvent-elles influencer la régulation crypto en Europe ? Entretien avec Meria

Acheter des cryptos sur eToro en quelques minutes

Lido dans le collimateur des régulateurs ?

Ce n’est en tout cas pas entièrement une surprise de voir Lido si scruté par l’écosystème. Il s’agit actuellement du premier protocole de la DeFi en termes de valeur totale verrouillée (TVL). Il rassemble à lui seul plus de 30% des ETH stakés sur Ethereum, soit une valeur de plus de 9 milliards de dollars actuellement :

Classement des plus gros protocoles de la DeFi

Si la rumeur affectant Lido est – pour l’instant – infondée, la tendance de la SEC à montrer les dents est quant à elle bien avérée. La plateforme d’échange Kraken a ainsi été forcée de mettre fin à ses services de staking il y a quelques semaines, suite à une action du gendarme financier américain. Elle avait par ailleurs dû payer 30 millions de dollars d’amende. Et Binance se préparerait aussi vraisemblablement à devoir aligner quelques dollars pour apaiser les régulateurs. Il est donc probable que d’autres services de staking s’attirent les foudres du régulateur.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Sources : DefiLlama, TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.