Binance s'apprêterait à verser des sommes conséquentes pour apaiser les régulateurs

Des amendes pour faire cesser les accusations ? Binance s’apprêterait à payer des amendes à plusieurs régulateurs américains, alors que la SEC vient d’ordonner l’arrêt de l’émission du BUSD. Zoom sur les déboires réglementaires de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies.

Binance compterait payer pour apaiser les régulateurs

Les régulateurs montrent les dents face aux entreprises crypto, en particulier depuis les crises successives de 2022. Et la branche américaine de Binance n’est pas épargnée, puisqu’elle fait face à des enquêtes du département de la justice américaine, ainsi que de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Cette semaine, on apprenait également que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait ordonné à Paxos de cesser l’émission du BUSD, le stablecoin de Binance.

Face à cela, Binance compte se battre… Avec de l’argent, selon une information du Wall Street Journal. L’entreprise dispose de réserves conséquentes, de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et elles seront utilisées pour payer des amendes selon Patrick Hillman, le responsable de la stratégie de Binance :

« Nous travaillons avec les régulateurs pour savoir quels moyens nous avons pour faire amende honorable. […] Probablement une amende, peut-être plus… Nous ne savons pas. »

Accusations de blanchiment d’argent pour Binance ?

Selon les sources anonymes du Wall Street Journal, Binance tomberait sous le coup d’une accusation de blanchiment d’argent, en ce qui concerne le Département de la Justice. Du côté de la CFTC, on accuserait la plateforme de ne pas s’être enregistrée avant de proposer des produits dérivés à ses clients. L’accusation est similaire du côté de la SEC, qui surveille les valeurs mobilières.

Patrick Hillman a cependant confirmé que l’entreprise était disposée à payer, et qu’elle avait les fonds nécessaires :

« Nous sommes très confiants et nous avançons dans les discussions [avec les régulateurs]. Cela va être un bon moment pour notre entreprise, car cela va nous permettre de laisser tout cela derrière nous. »

Tout cela, c’est la vague de surveillance qui est tombée sur l’exchange quand les régulateurs ont commencé à lui reprocher de ne pas se plier aux exigences locales des divers pays dans lesquels il est établi. Mais tout cela a changé, et Binance court depuis après les licences et autres autorisations formelles. Par ailleurs, elle a Kraken pour exemple : la plateforme s’est acquittée la semaine dernière d’une amende de 30 millions de dollars auprès de la SEC.

Source : Wall Street Journal

Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

