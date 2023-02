Le staking menacé aux États-Unis ? Kraken met fin à son service de staking suite à une action de la SEC

Kraken ferme son service de staking de cryptomonnaies aux États-Unis et paiera 30 millions de dollars de pénalités dans le cadre d'un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a accusé l'entreprise de vendre des titres non enregistrés par le biais de son programme de staking.

Kraken subit les foudres de la Securities and Exchange Commission

L'emblématique plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, qui a été chargée par la SEC sous le couvert de ses filiales Payward Ventures et Payward Trading, paiera 30 millions de dollars d'amende à la Securities and Exchange Commission au titre de « dégorgement, intérêts préjudiciaires et pénalités civiles ».

En conséquence, Kraken a accepté de mettre fin à ses services de staking de cryptomonnaies pour ses clients américains. Kraken a donc immédiatement retiré du marché tous les actifs de ses clients américains engagés dans son programme de staking.

Dans un communiqué, la SEC donne davantage de contexte à cette surprenante décision :

« La Securities and Exchange Commission a accusé [...] Kraken de ne pas avoir enregistré l'offre et la vente de leur programme de staking de crypto-actifs en tant que service. [...] La plainte allègue que Kraken vante le fait que son programme d'investissement par staking offre une plateforme facile à utiliser et des avantages qui découlent des efforts de Kraken pour le compte des investisseurs, notamment les stratégies de Kraken pour obtenir des retours sur investissement et des paiements réguliers. »

Cette mesure s'applique à toutes les cryptomonnaies liées au service de staking de Kraken, à l'exception de l'ETH. En effet, il n'est pas encore possible de retirer les ETH engagés dans du staking, du même pour les récompenses associées. Cela sera uniquement possible après les mises à jour Shanghai et Capella de la blockchain Ethereum, qui devraient avoir lieu au mois de mars prochain.

Que les clients non américains se rassurent, Kraken précise qu'elle continuera à offrir des services de staking hors États-Unis par l'intermédiaire d'une filiale distincte.

Le début de la fin pour le staking aux États-Unis ?

Cette opération constitue la première mesure répressive de la SEC à l'égard du staking, un produit fortement apprécié des investisseurs et communément proposé par les plateformes centralisées et décentralisées.

Dans une publiée sur Twitter, le président de la SEC Gary Gensler explique que la plupart des fournisseurs de services de staking ne fournissent pas à leurs clients des informations adéquates, en particulier sur la manière dont l'entreprise protège les cryptomonnaies placées en staking :

« Lorsqu'une entreprise ou une plateforme vous offre ce type de rendement, qu'elle appelle ses services de "Lending", "Earn", "Rewards", "APY" ou "Staking", cette démarche doit s'accompagner des protections prévues par les lois fédérales sur les valeurs mobilières ».

Today @SECGov charged Kraken for the unregistered offer & sale of securities thru its staking-as-a-service program. Whether it’s through staking-as-a-service, lending, or other means, crypto intermediaries must provide the proper disclosures & safeguards required by our laws. — Gary Gensler (@GaryGensler) February 9, 2023

Cette triste nouvelle pour l'écosystème des cryptomonnaies dans son ensemble intervient peu de temps après que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, ait indiqué sur Twitter que la SEC souhaiterait se débarrasser du staking des cryptomonnaies aux États-Unis. La rumeur a donc rapidement été confirmée.

La SEC cherche-t-elle à bloquer tous les services de staking de cryptomonnaies aux États-Unis ? Il y a fort à parier que ce soit bel et bien le cas, et que la situation soit même pire qu'on l'imagine. Tous les regards sont maintenant tournés vers les autres plateformes américaines, notamment Coinbase, laquelle propose également un service de staking à ses clients.

Sources : Kraken, SEC

