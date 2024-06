Formation Juridique Continue (CLE) : la solution pour unifier le Bitcoin et la réglementation ?

Comme chaque année, BTC Media organise son cycle de conférences du 25 au 27 juillet 2024. Pour cette édition, la société à l’origine de la plus grande conférence Bitcoin du monde a révélé qu’un programme de Formation Juridique Continue (CLE) serait inclus. Ce dernier a été approuvé pour 7,25 heures de certification et se tiendra le 24 juillet au Music Center de Nashville, dans l’Etat du Tennessee.

In an era where the legal implications of #Bitcoin are becoming increasingly complex, we’re extremely excited to launch our all-new CLE (Continuing Legal Education) program at Bitcoin 2024!

Legal minds: mark your calendars for July 24th in Nashville 🗓✅https://t.co/dw59XV3tPo pic.twitter.com/D4iDR0tJzk

