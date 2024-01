2,17 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) saisis en Allemagne – Que s'est-il passé ?

La police allemande a annoncé la saisie de 50 000 Bitcoins, d'une valeur dépassant les 2,17 milliards de dollars au cours actuel. Cette opération, qualifiée de plus importante saisie de l'histoire en Allemagne, résulte d'une collaboration entre les autorités locales, le Bundeskriminalamt allemand et le FBI américain. Que s'est-il passé ?

Plus de 2 milliards de dollars de BTC saisis par la police allemande

La police saxonne, en Allemagne, a annoncé la saisie de 50 000 Bitcoins, soit plus de 2,17 milliards de dollars au cours actuel.

L'information, publiée par un communiqué conjoint du Parquet général de Dresde et l'office régional de police criminelle de Saxe, nous apprend qu'il s'agit là « de la plus importante saisie de l'histoire » en Allemagne. Cette dernière est le fruit d'une collaboration entre les autorités citées, l'Office fédéral de police criminelle en Allemagne (Bundeskriminalamt) et le FBI américain.

Selon le communiqué, les Bitcoins ont été transmis directement par l'un des suspects vers un portefeuille appartenant aux autorités allemandes. Par ailleurs, pour le moment, ces dernières ont précisé qu'elles ignoraient ce qu'il adviendrait des BTC saisis.

Concernant l'affaire, peu de détails ont été révélés. Nous savons seulement que les Bitcoins transférés résultent d'une opération de conversion monétaire effectuée suite à un piratage remontant à 2013.

« Les enquêtes en cours concernent des soupçons de violation commerciale et de blanchiment d'argent, entre autres, liés à deux responsables (un homme de 40 ans, allemand ; un homme de 37 ans, polonais) d'un portail de contrefaçon allemand qui était actif jusqu'en mai 2013. Ils sont soupçonnés d'avoir acquis des Bitcoins avec les revenus générés par ce portail. » Extrait du communiqué de police

Selon la police allemande, « aucune autre information ne sera communiquée avant la conclusion de l'enquête. » Ainsi, il faudra attendre encore quelque temps afin d'avoir plus d'éclaircissements sur cette affaire.

Au mois d'octobre 2021, le ministère de la Justice allemande avait mis en vente 215 BTC récupérés à travers différentes saisies. Que l'on parle de cette affaire ou de l'annonce d'aujourd'hui, ces saisies restent relativement faibles en comparaison avec le nombre de Bitcoins détenus par le gouvernement des États-Unis, évalué à plus de 9,38 milliards de dollars selon les données d'Arkham Intelligence.

Source : communiqué des autorités allemandes

