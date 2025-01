Quelles sont les catégories de cryptos qui ont le plus performé en 2024 ?

L'année 2024 étant terminée, nous pouvons désormais faire une rétrospective des catégories de crypto qui ont le mieux marché. Dans son dernier rapport, CoinGecko met justement en lumière les narratives ayant enregistré les meilleures performances.

Quelles ont été les meilleures catégories de crypto au cours de 2024 ?

Dans son dernier rapport, CoinGecko étudie les catégories de cryptomonnaies qui ont le plus performé au cours de l’année 2024. Pour ce faire, l’analyste Lim Yu Qian a compilé l’évolution quotidienne des 10 plus importantes capitalisations de chaque catégorie, du 1er janvier au 29 décembre.

Si le Bitcoin (BTC) a connu une année particulièrement rentable avec plus de 125 % de hausse, certaines catégories d’actifs ont réalisé des multiples bien supérieurs, tandis que d’autres ont particulièrement déçu.

Parmi les déceptions, c’est notamment le cas de la catégorie des layers 2. Si 2024 a pourtant été une année où les solutions de mise à l’échelle d’Ethereum (ETH) se sont particulièrement développées, les tokens associés à ces réseaux ont largement sous-performés, avec une baisse de 20,7 % sur l’année. L’ETH lui-même est d’ailleurs resté dans l’ombre du BTC, avec « seulement » 49 % de hausse.

Les jeux Web3 n’ont pas tellement convaincu, eux non plus, avec une catégorie GameFi en hausse de 14,65 %.

Plus haut dans le classement, 3 catégories ont réalisé des performances plus ou moins similaires au BTC, à savoir la finance décentralisée (DeFi), les réseaux d’infrastructures physiques décentralisées (DePIN) et les layer 1, respectivement avec 101,44 %, 135,37 % et 142,46 %. Notons cependant qu’il ne s’agit là que des moyennes des catégories, et qu’en matière de performances/risques, le choix du BTC semblait donc plus pertinent.

Sur le podium, nous retrouvons en troisième position la narrative des Real-World Assets (RWA), notamment porté par Mantra (OM), qui a vu son token passer de 0,06 à 3,8 dollars en un an. Les 2 premières positions sont ensuite caractéristiques de la mode de ces 2 dernières années, d’une part avec les memecoins, enregistrant une hausse de près de 2 200 %, puis l’intelligence artificielle avec plus de 2 900 % :

Performances des différentes catégories de cryptos en 2024

Si investir une partie de son portefeuille sur les narratives en vogue ci-dessus peut s'avérer profitable, nous alertons toutefois sur les risques accrus que cela peut engendrer. Face à l'effet de mode, certains tokens estampillés comme tels n'ont parfois d'intelligence artificielle que le nom, tandis que les performances des memecoins comportent un fort caractère aléatoire.

👉 Dans l'actualité également — Quel est le top 20 des cryptomonnaies pour 2025, selon Grayscale ?

Devant ce constat, il y a donc fort à parier que les investisseurs crypto essentiellement investis sur le BTC durant l'année 2024 ont mieux performé que la moyenne.

En parallèle de ces observations, le BTC commence 2025 par un léger recul de 0,73 % en 24 heures, pour un prix de 93 400 dollars environ.

Source : CoinGecko

